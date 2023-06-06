Этот день будет удачным для большинства знаков зодиака

06 июня 2023, 06:46, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru

Эксперты рекомендуют в сегодняшний вторник сохранять спокойствие и следовать велению своего сердца.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 6 июня читайте на amic.ru.

1 Овен У Овнов день пройдёт спокойно. Сегодня вы сможете достичь своей цели, но не уходите в работу с головой. Оставьте время для отдыха.

2 Телец Не совершайте спонтанных поступков. Уделите больше времени работе, домашним делам и повседневной рутине. Это принесёт вам удачу и спокойствие.

3 Близнецы В этот день Близнецам повезёт в любви.

4 Рак Уделите внимание семье и уходу за собой. Это поможет вам отвлечься от работы и настроиться на позитивный лад.

5 Лев Постарайтесь не ссориться с родственниками, друзьями и коллегами. Конфликт, начавшийся 6 июня, может затянуться надолго.

6 Дева Сегодня вы узнаете важные новости, которые повлияют на дальнейший ход событий в вашей жизни.

7 Весы Займитесь решением проблем, которые вас беспокоят. Но помните: на это может понадобиться немало времени и сил.

8 Скорпион Этот вторник – отличный день для поездок и путешествий. Скорпионов ждут приятные приключения.

9 Стрелец Не прислушивайтесь к чужому мнению. Придерживайтесь своей точки зрения и идите к своей цели.

10 Козерог Проявите решительность в делах и не бойтесь совершать ошибки.

11 Водолей Водолеи, рассчитывайте на себя. Сегодня вам придётся решать проблемы и важные вопросы.