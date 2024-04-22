Вампиры в гробиках – 16+. Детские игрушки поделят на возрастные категории
Законопроект уже почти готов
22 апреля 2024, 15:04, ИА Амител
Депутат Татьяна Буцкая вместе с коллегами подготовила законопроект, который заставит производителей и дистрибьюторов маркировать игры и игрушки, разделив их на категории 0+, 6+, 12+ и 16+, пишет "Парламентская газета".
Буцкая отметила, что некоторые игрушки, к которым возникли претензии, свободно продаются в России.
"Эти жуткие синие монстры с длинными руками, куклы в гробиках и даже унитазы с торчащими из них головами", – указала парламентарий.
Законопроект уже почти готов, но внесут его в Госдуму, когда появится специальный ГОСТ. В стандарте будут даны критерии оценки для маркировки. Сейчас над проектом ГОСТа работают в Роскачестве вместе с депутатами и федеральными ведомствами.
Уже известно, что, например, игрушки с демонстрацией несчастных случаев, катастроф, аварий и ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, если все это не вызывает у детей панику, должны быть помечены маркировкой 6+. А если игрушки вызывают у детей страх, ужас или панику, то они должны быть со знаком 16+. К примеру, такое ограничение коснется вампиров в гробиках или двухголовых кукол-мутантов.
Ранее сообщали, что в России игрушки будут проверять на вызывание страха и ужаса.
16:49:20 22-04-2024
Замечательные куколки! Ничем не страшнее, чем наша жизнь!
06:58:31 23-04-2024
игрушки 16+,это которые в сексшопе продают?
08:25:34 23-04-2024
регулярно покупаю в магазине внукам игрушки, на каждой начертаны возрастные ограничения, на каждой погремушке, на каждой машинке....может речь идет о о рынках стихийной торговли, о барахолках и всяких там велберисах....иногда просто оторопь берет, когда читаешь какими титаническими усилиями сопровождается депутатская законотворческая деятельность, то они обсуждают стандарты, прости Господи, женских кружевных трусов, то маркировку уже промаркированных игрушек....бедолаги, однако....всем хорошенького денечка и депутатам особенно
10:50:36 23-04-2024
То есть она не знает, что уже давно всё проставлено?