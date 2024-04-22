Вампиры в гробиках – 16+. Детские игрушки поделят на возрастные категории

Законопроект уже почти готов

22 апреля 2024, 15:04, ИА Амител

Игрушечная летучая мышь / Фото: unsplash.com

Депутат Татьяна Буцкая вместе с коллегами подготовила законопроект, который заставит производителей и дистрибьюторов маркировать игры и игрушки, разделив их на категории 0+, 6+, 12+ и 16+, пишет "Парламентская газета".

Буцкая отметила, что некоторые игрушки, к которым возникли претензии, свободно продаются в России.

"Эти жуткие синие монстры с длинными руками, куклы в гробиках и даже унитазы с торчащими из них головами", – указала парламентарий.

Законопроект уже почти готов, но внесут его в Госдуму, когда появится специальный ГОСТ. В стандарте будут даны критерии оценки для маркировки. Сейчас над проектом ГОСТа работают в Роскачестве вместе с депутатами и федеральными ведомствами.

Уже известно, что, например, игрушки с демонстрацией несчастных случаев, катастроф, аварий и ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, если все это не вызывает у детей панику, должны быть помечены маркировкой 6+. А если игрушки вызывают у детей страх, ужас или панику, то они должны быть со знаком 16+. К примеру, такое ограничение коснется вампиров в гробиках или двухголовых кукол-мутантов.

Ранее сообщали, что в России игрушки будут проверять на вызывание страха и ужаса.