В России игрушки будут проверять на вызывание страха и ужаса

Сейчас отсутствуют критерии, которые позволяют определить игрушку как безопасную для здоровья ребенка

23 января 2024, 14:43, ИА Амител

Хагги Вагги / Фото: скриншот с YouTube-канала The Meme Scheme

В России начнут проводить психолого-педагогические экспертизы детских игрушек, чтобы в продажу не поступали товары с изображениями сексуального насилия, провоцирующие употребление наркотиков, вызывающие страх и ужас, содержащие нецензурную брань, произведенные иноагентами и другие, пишут "Известия".

В Роскачестве пояснили, что сейчас отсутствуют критерии, которые позволяют определить игрушку как безопасную для здоровья ребенка. В итоге некоторые производители выходят на рынок с товарами, несоответствующими духовному и нравственному воспитанию. Для этого разработают ГОСТ.

"Производители смогут использовать ГОСТ на добровольной основе, чтобы определять возраст ребенка, для которого предназначена игрушка. А государственные заказчики, например детские сады и другие учебно-методические организации, – для закупок детских товаров", – пояснили в Роскачестве.

Организация уже запустила исследование куклы Барби и аналогов и вскоре обнародует результаты. Напомним, ранее депутат Госдумы Мария Бутина предложила запретить куклы Барби, так как, по ее мнению, они пропагандируют ЛГБТ (запрещенное в России движение).

Ранее специалисты изучили Хагги-Вагги: выяснилось, что большинство детей не испугались этой игрушки.