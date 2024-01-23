В России игрушки будут проверять на вызывание страха и ужаса
Сейчас отсутствуют критерии, которые позволяют определить игрушку как безопасную для здоровья ребенка
23 января 2024, 14:43, ИА Амител
В России начнут проводить психолого-педагогические экспертизы детских игрушек, чтобы в продажу не поступали товары с изображениями сексуального насилия, провоцирующие употребление наркотиков, вызывающие страх и ужас, содержащие нецензурную брань, произведенные иноагентами и другие, пишут "Известия".
В Роскачестве пояснили, что сейчас отсутствуют критерии, которые позволяют определить игрушку как безопасную для здоровья ребенка. В итоге некоторые производители выходят на рынок с товарами, несоответствующими духовному и нравственному воспитанию. Для этого разработают ГОСТ.
"Производители смогут использовать ГОСТ на добровольной основе, чтобы определять возраст ребенка, для которого предназначена игрушка. А государственные заказчики, например детские сады и другие учебно-методические организации, – для закупок детских товаров", – пояснили в Роскачестве.
Организация уже запустила исследование куклы Барби и аналогов и вскоре обнародует результаты. Напомним, ранее депутат Госдумы Мария Бутина предложила запретить куклы Барби, так как, по ее мнению, они пропагандируют ЛГБТ (запрещенное в России движение).
Ранее специалисты изучили Хагги-Вагги: выяснилось, что большинство детей не испугались этой игрушки.
14:50:03 23-01-2024
Посмотрите какие были страшные раньше. эти еще ничего.
15:30:08 23-01-2024
Гость (14:50:03 23-01-2024) Посмотрите какие были страшные раньше. эти еще ничего.... это смотря где! некоторые страшнее страшного сейчас! а вот раньше качественные, из экологического материала!
15:52:14 23-01-2024
Гость (14:50:03 23-01-2024) Посмотрите какие были страшные раньше. эти еще ничего.... Мало того, что страшные, так ещё и кишащие всяческим мышьяком да ртутью. Какой кошмар. Кроватки у нас были крашены токсичной краской с высоким содержанием свинца. Машинки воняли непонятным Китаем и рассыпались о первую же стену. Как-то же выросло целое поколение с такой дрянью.
15:24:49 23-01-2024
Дурдом на 1/9 части суши
15:29:19 23-01-2024
Лучше на химичность проверяйте, от которой больше вреда!!!!!!!!!!!!!
16:48:17 23-01-2024
Законопроекты пусть свои проверяют на вызывание страха и ужаса