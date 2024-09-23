Вандал разгромил могилу Александра Маслякова
Задержанного отправили в психиатрическую лечебницу
23 сентября 2024, 07:45, ИА Амител
В Москве 19-летний вандал разгромил могилу основателя КВН Александра Маслякова, пишет Shot.
По данным канала, злоумышленник вырвал крест, раскидал фотографии и венки, заявив, что Масляков не достоин там лежать.
Затем парня скрутили сотрудники охраны Новодевичьего кладбища и вызвали полицейских. В момент задержания хулиган не мог нормально говорить и странно себя вел.
Оказалось, молодой человек тяжело переживал смерть ведущего и страдает от психического расстройства.
В итоге москвича отправили в психлечебницу. По предварительным данным, там его проверят на вменяемость.
Александр Масляков умер 8 сентября из-за рака легких. Ему было 82 года.
09:00:45 23-09-2024
Это не вандал, это дибил!
09:49:13 23-09-2024
Тяжело переживал? Может, мстил?
10:27:14 23-09-2024
Закономерный финиш всех стендаперов юморных.
Все они не.
02:58:18 24-09-2024
Musik (10:27:14 23-09-2024) Закономерный финиш всех стендаперов юморных. Все они не.... Обычный Герострат, жаждущий дешевой славы и ставший известным лишь благодаря тому, что устроил погром на могиле известного человека. И род занятий покойного ту ни причем. История знает достаточно неадекватов, которые громили могилы совершенно обычных людей на кладбище, просто потому, что им это казалось забавно.