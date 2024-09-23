Вандал разгромил могилу Александра Маслякова

Задержанного отправили в психиатрическую лечебницу

23 сентября 2024, 07:45, ИА Амител

Александр Масляков / Фото: сообщество "Международный союз КВН" во "ВКонтакте"

В Москве 19-летний вандал разгромил могилу основателя КВН Александра Маслякова, пишет Shot.

По данным канала, злоумышленник вырвал крест, раскидал фотографии и венки, заявив, что Масляков не достоин там лежать.

Затем парня скрутили сотрудники охраны Новодевичьего кладбища и вызвали полицейских. В момент задержания хулиган не мог нормально говорить и странно себя вел.

Оказалось, молодой человек тяжело переживал смерть ведущего и страдает от психического расстройства.

В итоге москвича отправили в психлечебницу. По предварительным данным, там его проверят на вменяемость.

Александр Масляков умер 8 сентября из-за рака легких. Ему было 82 года.