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Вандал разгромил могилу Александра Маслякова

Задержанного отправили в психиатрическую лечебницу

23 сентября 2024, 07:45, ИА Амител

Александр Масляков / Фото: сообщество "Международный союз КВН" во "ВКонтакте"
Александр Масляков / Фото: сообщество "Международный союз КВН" во "ВКонтакте"

В Москве 19-летний вандал разгромил могилу основателя КВН Александра Маслякова, пишет Shot.

По данным канала, злоумышленник вырвал крест, раскидал фотографии и венки, заявив, что Масляков не достоин там лежать.

Затем парня скрутили сотрудники охраны Новодевичьего кладбища и вызвали полицейских. В момент задержания хулиган не мог нормально говорить и странно себя вел.

Оказалось, молодой человек тяжело переживал смерть ведущего и страдает от психического расстройства.

В итоге москвича отправили в психлечебницу. По предварительным данным, там его проверят на вменяемость. 

Александр Масляков умер 8 сентября из-за рака легких. Ему было 82 года.

Происшествия Вандалы

Комментарии 4

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Гость

09:00:45 23-09-2024

Это не вандал, это дибил!

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Гость

09:49:13 23-09-2024

Тяжело переживал? Может, мстил?

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Musik

10:27:14 23-09-2024

Закономерный финиш всех стендаперов юморных.
Все они не.

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Гость

02:58:18 24-09-2024

Musik (10:27:14 23-09-2024) Закономерный финиш всех стендаперов юморных. Все они не.... Обычный Герострат, жаждущий дешевой славы и ставший известным лишь благодаря тому, что устроил погром на могиле известного человека. И род занятий покойного ту ни причем. История знает достаточно неадекватов, которые громили могилы совершенно обычных людей на кладбище, просто потому, что им это казалось забавно.

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