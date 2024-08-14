Вандала, повредившего памятники на кладбище в Шипуново, задержали
Мужчина рассказал, что был пьян
14 августа 2024, 11:00, ИА Амител
Поврежденный памятник / Фото: Barnaul22
Полицейские задержали вандала, устроившего погром на кладбище в Шипуново. Об этом рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Мужчина рассказал, что отправился крушить все после ссоры с матерью. Он также признался, что был пьян.
Сейчас правоохранители ищут родственников тех, чьи захоронения были повреждены. Возбудили уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Ранее о случившемся в соцсетях рассказали местные жители.
11:52:41 14-08-2024
синька всегда превращает людей в скот
12:04:16 14-08-2024
Пусть теперь с матерью домик свой продают и рассчитываются
13:38:59 14-08-2024
Гость (12:04:16 14-08-2024) Пусть теперь с матерью домик свой продают и рассчитываются ... И больше ни когда не ссорятся и живут дружно, оба в интернате ,для инвалидов.