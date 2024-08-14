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Вандала, повредившего памятники на кладбище в Шипуново, задержали

Мужчина рассказал, что был пьян

14 августа 2024, 11:00, ИА Амител

Поврежденный памятник / Фото: Barnaul22
Поврежденный памятник / Фото: Barnaul22

Полицейские задержали вандала, устроившего погром на кладбище в Шипуново. Об этом рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина рассказал, что отправился крушить все после ссоры с матерью. Он также признался, что был пьян.

Сейчас правоохранители ищут родственников тех, чьи захоронения были повреждены. Возбудили уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Ранее о случившемся в соцсетях рассказали местные жители.

Алтайский край Вандалы полиция

Комментарии 3

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Элен без ребят

11:52:41 14-08-2024

синька всегда превращает людей в скот

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Гость

12:04:16 14-08-2024

Пусть теперь с матерью домик свой продают и рассчитываются

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Гость

13:38:59 14-08-2024

Гость (12:04:16 14-08-2024) Пусть теперь с матерью домик свой продают и рассчитываются ... И больше ни когда не ссорятся и живут дружно, оба в интернате ,для инвалидов.

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