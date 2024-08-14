Вандала, повредившего памятники на кладбище в Шипуново, задержали

Мужчина рассказал, что был пьян

14 августа 2024, 11:00, ИА Амител

Поврежденный памятник / Фото: Barnaul22

Полицейские задержали вандала, устроившего погром на кладбище в Шипуново. Об этом рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина рассказал, что отправился крушить все после ссоры с матерью. Он также признался, что был пьян.

Сейчас правоохранители ищут родственников тех, чьи захоронения были повреждены. Возбудили уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Ранее о случившемся в соцсетях рассказали местные жители.