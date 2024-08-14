На Алтае вандалы повалили памятники на кладбище

Вандалы повалили памятники на кладбище / Фото: Ольга Гольцова, участница сообщества "Барнаул 22"

В Алтайском крае неизвестные повалили памятники на Шипуновском кладбище, сообщает "Барнаул 22".

"Мы сделали фото нескольких могил рядом с нашей. Погромов было больше, но люди уже начали восстанавливать. Судя по сдвинутым надгробиям и осколкам, били ногами, пытаясь свалить на землю. Заявление в полицию уже написали", - рассказала местная жительница.