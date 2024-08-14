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На Алтае вандалы повалили памятники на кладбище

Судя по сдвинутым надгробиям и осколкам, били ногами

14 августа 2024, 08:24, ИА Амител

Вандалы повалили памятники на кладбище / Фото: Ольга Гольцова, участница сообщества "Барнаул 22"

В Алтайском крае неизвестные повалили памятники на Шипуновском кладбище, сообщает "Барнаул 22".

"Мы сделали фото нескольких могил рядом с нашей. Погромов было больше, но люди уже начали восстанавливать. Судя по сдвинутым надгробиям и осколкам, били ногами, пытаясь свалить на землю. Заявление в полицию уже написали", - рассказала местная жительница.

Ранее в Кемеровской области двое подростков разгромили 166 могил на кладбище.

Вандалы

Комментарии 2

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Гость

09:55:36 14-08-2024

Обкуренные?

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Мусик

09:58:53 14-08-2024

Гость (09:55:36 14-08-2024) Обкуренные?... они и необкуренные как обкуренные

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