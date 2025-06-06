Вандалы повредили макет исторической части Барнаула XIX века в Нагорном парке

Неизвестные вырвали бронзовые деревья и повредили элементы церкви

06 июня 2025, 17:56, ИА Амител

Поврежденный макет / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В Барнауле разыскивают вандалов, которые повредили макет исторической части города 60-х годов XIX века в Нагорном парке. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Неизвестные вырвали бронзовые деревья и повредили элементы церкви. Комитет по благоустройству города направил заявление в полицию по факту порчи муниципального имущества. В отделе по развитию туризма отметили, что с момента установки макетов было уже несколько актов вандализма. Сейчас рядом с объектом установлена камера видеонаблюдения.

Напомним, в декабре 2024 года состоялось открытие макета исторической части города, где воспроизвели исторические улицы центральной части Барнаула с утерянными и существующими архитектурными зданиями 1860-х годов. Воссоздать данный макет помогли многочисленные архивные документы и фотографии.