Вандалы повредили макет исторической части Барнаула XIX века в Нагорном парке
Неизвестные вырвали бронзовые деревья и повредили элементы церкви
06 июня 2025, 17:56, ИА Амител
В Барнауле разыскивают вандалов, которые повредили макет исторической части города 60-х годов XIX века в Нагорном парке. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.
Неизвестные вырвали бронзовые деревья и повредили элементы церкви. Комитет по благоустройству города направил заявление в полицию по факту порчи муниципального имущества. В отделе по развитию туризма отметили, что с момента установки макетов было уже несколько актов вандализма. Сейчас рядом с объектом установлена камера видеонаблюдения.
Напомним, в декабре 2024 года состоялось открытие макета исторической части города, где воспроизвели исторические улицы центральной части Барнаула с утерянными и существующими архитектурными зданиями 1860-х годов. Воссоздать данный макет помогли многочисленные архивные документы и фотографии.
19:00:21 06-06-2025
камера там стоит С ЗИМЫ, также есть камера на храме, там всех прекрасно видно
20:39:04 06-06-2025
Не знаю что с такими церемониться. Нашли, вину доказали. Прогнали через СМИ фото и ФИО с датой рождения. Пускай весь круг общения узнает. Хотя большинство, наверное, и не удивится. Работодатели, кто ведут чёрный список, внесут.
22:44:03 06-06-2025
Гость (20:39:04 06-06-2025) Не знаю что с такими церемониться. Нашли, вину доказали. Про... и в соцсетях им капец - а это самое страшное. Вот реально супер-наказание - фотка и ники из соцсетей! ну и штраф до кучи. А еще лучше у таких щеглов реактивировать аккаунты в роблокс и прочих страйках и прохождениях. Обнулить ВСЮ статистику, желтые ножи, все эти 30 покупных скинов и тд. Только намекнуть на такое наказание - сразу преступность подростковая снизится в ноль)
09:03:13 07-06-2025
Сувенир жеж.
Наделать и в продажку.
И нечего с хулиганства возбуэдаться.
11:03:30 07-06-2025
Уроды малолетние