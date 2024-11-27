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Макет ХIХ века и пасхалки. Какие арт-объекты появились в туркластере Барнаула

Сразу несколько исторических объектов установили в старом городе

27 ноября 2024, 07:15, ИА Амител

Макет Барнаула 1861 года / Фото: amic.ru
Макет Барнаула 1861 года / Фото: amic.ru

В преддверии открытия зимнего туристического сезона на Алтае Барнаул пополнился сразу несколькими арт-объектами.

Так, в Нагорном парке появился бронзовый макет города, который перенесет вас на 160 лет назад. Благодаря кропотливой работе историков и архитекторов мы можем увидеть, как выглядел наш город в далеком прошлом. Макет размером 2,5 на 1,5 метра установлен в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на центральной аллее. Он воссоздает планировку улиц и архитектурный облик старого Барнаула. При разработке использовались старинные карты и архивные фотографии. Рядом с макетом размещена фотозона и информационные стенды, которые расскажут посетителям об истории каждого здания.

Макет Барнаула 1861 года / Фото: amic.ru

На улице Мало-Тобольской в начале ноября появился арт-объект, посвященный купеческой династии Суховых, а именно – Василию Дмитриевичу Сухову. Расположен памятник рядом с универмагом "Сухов с сыновьями", который сейчас восстанавливает барнаульский предприниматель. 

Памятник Василию Сухову / Фото: amic.ru

Кроме этого, в исторической части города в различных местах разместили бронзовые фигурки, посвященные истории развития Барнаула. В ближайшее время на туристическом портале города появится раздел с аудиогидом для их сопровождения.

Бронзовые фигурки / Фото: amic.ru, t.me/barnaul_org
Макет Барнаула / Фото: t.me/barnaul_org

В Нагорном парке установили макет Барнаула 1860-х годов

Он изготовлен из бронзы и стоит на мраморном постаменте
НОВОСТИОбщество

Барнаул Туризм история

Комментарии 3

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Гость

08:19:32 27-11-2024

Чиновники все в игрушки играют... А между тем стремительно разрушают то, что еще осталось от исторического Барнаула, торопясь набить карманы. Где сереброплавильный завод? И почему до сих пор никто не ответил за то, что этот памятник оказался в частных, и весьма недобрых, руках? Почему не восстанавливается сгоревшая контора купца Морозова? Почему не реставрируется стремительно ветшающее историческое здание на Демидовской площади? Ради чего уничтожается площадь Сахарова и Речной вокзал? Чьи шаловливые ручки рвутся уничтожить трамвайное кольцо у Старого базара? С чьей подачи и почему исторические здания на месте бывшего ликеро-водочного завода оказались частью снесены, а частью скрыты от людей за забором с кодовым замком? Почему до сих пор никто не занимается домом Лесневского? Так у нас от прекрасного когда-то города скоро один макет и останется.

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Гость

08:37:13 27-11-2024

Гость (08:19:32 27-11-2024) Чиновники все в игрушки играют... А между тем стремительно р... Благополучие зарвавшихся чинуш не зависит от нашего с Вами мнения. Как подает пример Старший, на общество можно не обращать никакого внимания - революции не будет.

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Гость

15:37:31 27-11-2024

можно по-русски нормально изъясняться без тих словечек гопоты?!

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