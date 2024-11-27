Макет ХIХ века и пасхалки. Какие арт-объекты появились в туркластере Барнаула

Сразу несколько исторических объектов установили в старом городе

27 ноября 2024, 07:15, ИА Амител

Макет Барнаула 1861 года / Фото: amic.ru

В преддверии открытия зимнего туристического сезона на Алтае Барнаул пополнился сразу несколькими арт-объектами.

Так, в Нагорном парке появился бронзовый макет города, который перенесет вас на 160 лет назад. Благодаря кропотливой работе историков и архитекторов мы можем увидеть, как выглядел наш город в далеком прошлом. Макет размером 2,5 на 1,5 метра установлен в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на центральной аллее. Он воссоздает планировку улиц и архитектурный облик старого Барнаула. При разработке использовались старинные карты и архивные фотографии. Рядом с макетом размещена фотозона и информационные стенды, которые расскажут посетителям об истории каждого здания.

Макет Барнаула 1861 года / Фото: amic.ru

На улице Мало-Тобольской в начале ноября появился арт-объект, посвященный купеческой династии Суховых, а именно – Василию Дмитриевичу Сухову. Расположен памятник рядом с универмагом "Сухов с сыновьями", который сейчас восстанавливает барнаульский предприниматель.

Памятник Василию Сухову / Фото: amic.ru

Кроме этого, в исторической части города в различных местах разместили бронзовые фигурки, посвященные истории развития Барнаула. В ближайшее время на туристическом портале города появится раздел с аудиогидом для их сопровождения.

Бронзовые фигурки / Фото: amic.ru, t.me/barnaul_org