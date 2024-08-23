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Вандалы разрушили могилу "Пухляша" Дмитрия Красилова

Неизвестные сломали рамку, сожгли ленты и выбросили цветы

23 августа 2024, 14:20, ИА Амител

Дмитрий Красилов/ Фото со страницы Дмитрия Красилова во Вконтакте
Дмитрий Красилов/ Фото со страницы Дмитрия Красилова во Вконтакте

Мать Дмитрия Красилова, известного как "Пухляш" из Little Big, сообщила в соцсетях о том, что могилу её сына осквернили вандалы.

Женщина была возмущена тем, что вандалы сломали рамку портрета на могиле, сожгли ленты и выбросили цветы. Они также пытались порвать портрет, но не смогли.

Галина Красилова призналась, что не понимает, откуда в людях столько ненависти и злости. Она не смогла сдержать эмоций, увидев всё это на могиле сына.

Дмитрий Красилов был найден мёртвым в своей квартире в ночь на 18 декабря. Он был похоронен на кладбище в его родном городе Заринске, Алтайский край. После его смерти Галина Красилова стала его единственной наследницей.

У Дмитрия была диагностирована эндокринопатия — болезнь, связанная с нарушением деятельности эндокринных желез.

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Сотрудники полиции начали проверку после сообщений о повреждении захоронения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

утраты Знаменитости

Комментарии 6

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Гость

15:02:48 23-08-2024

Животные какие то. Людьми назвать их сложно.

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Гость

16:12:24 23-08-2024

Гость (15:02:48 23-08-2024) Животные какие то. Людьми назвать их сложно. ... Не надо оскорблять животных, сравнивая их с этими нЕлюдями.

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Гость

15:46:59 23-08-2024

Надо их найти и под статью УК

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Гость

16:53:12 23-08-2024

Изуверы. Ничего святого за душой.

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Гость

11:39:45 24-08-2024

Хватит уже рекламировать покойного пухляша

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Людмила

18:55:45 25-08-2024

Такой светлый человек, такой позитивный. Очень жаль, что он ушел так рано. Маме терпения.

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