Вандалы разрушили могилу "Пухляша" Дмитрия Красилова
Неизвестные сломали рамку, сожгли ленты и выбросили цветы
23 августа 2024, 14:20, ИА Амител
Мать Дмитрия Красилова, известного как "Пухляш" из Little Big, сообщила в соцсетях о том, что могилу её сына осквернили вандалы.
Женщина была возмущена тем, что вандалы сломали рамку портрета на могиле, сожгли ленты и выбросили цветы. Они также пытались порвать портрет, но не смогли.
Галина Красилова призналась, что не понимает, откуда в людях столько ненависти и злости. Она не смогла сдержать эмоций, увидев всё это на могиле сына.
Дмитрий Красилов был найден мёртвым в своей квартире в ночь на 18 декабря. Он был похоронен на кладбище в его родном городе Заринске, Алтайский край. После его смерти Галина Красилова стала его единственной наследницей.
У Дмитрия была диагностирована эндокринопатия — болезнь, связанная с нарушением деятельности эндокринных желез.
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Сотрудники полиции начали проверку после сообщений о повреждении захоронения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
15:02:48 23-08-2024
Животные какие то. Людьми назвать их сложно.
16:12:24 23-08-2024
Гость (15:02:48 23-08-2024) Животные какие то. Людьми назвать их сложно. ... Не надо оскорблять животных, сравнивая их с этими нЕлюдями.
15:46:59 23-08-2024
Надо их найти и под статью УК
16:53:12 23-08-2024
Изуверы. Ничего святого за душой.
11:39:45 24-08-2024
Хватит уже рекламировать покойного пухляша
18:55:45 25-08-2024
Такой светлый человек, такой позитивный. Очень жаль, что он ушел так рано. Маме терпения.