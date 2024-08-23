Вандалы разрушили могилу "Пухляша" Дмитрия Красилова

Неизвестные сломали рамку, сожгли ленты и выбросили цветы

23 августа 2024, 14:20, ИА Амител

Дмитрий Красилов/ Фото со страницы Дмитрия Красилова во Вконтакте

Мать Дмитрия Красилова, известного как "Пухляш" из Little Big, сообщила в соцсетях о том, что могилу её сына осквернили вандалы.

Женщина была возмущена тем, что вандалы сломали рамку портрета на могиле, сожгли ленты и выбросили цветы. Они также пытались порвать портрет, но не смогли.

Галина Красилова призналась, что не понимает, откуда в людях столько ненависти и злости. Она не смогла сдержать эмоций, увидев всё это на могиле сына.

Дмитрий Красилов был найден мёртвым в своей квартире в ночь на 18 декабря. Он был похоронен на кладбище в его родном городе Заринске, Алтайский край. После его смерти Галина Красилова стала его единственной наследницей.

У Дмитрия была диагностирована эндокринопатия — болезнь, связанная с нарушением деятельности эндокринных желез.

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Сотрудники полиции начали проверку после сообщений о повреждении захоронения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.