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Вандалы в Бийске сломали отремонтированные скамейки за ГДК

Горожане надеются, что установленные камеры помогут поймать преступников

05 февраля 2023, 18:19, ИА Амител

Фото: "Бийск"
Фото: "Бийск"

В Бийске неизвестные сломали недавно отремонтированные лавочки за ГДК. Об этом рассказали в сообществе "Бийск".

"В бийском парке за ГДК, который этим летом был сделан и сдан по программе нацпроекта "Комфортная городская среда", вандалы успели разломать несколько новых кованых скамеек", – сказано в сообщении.

Пользователи отметили, что лавки сломали специально – на них видны следы приложения усилий.

Люди надеются на то, что установленные в общественном месте камеры помогут найти злоумышленников.

 

Комментарии 2

  • Да поставьте уже бетонные литые скамьи! Что за люди.... Какой низкий должен быть интеллект. Какая должна быть сломанная жизнь и каким нужно быть низким, чтобы крушить и уничтожать красоту и труд других.... Вызывают лишь жалость....
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Ублюдки. Вот оно воспитание
    05 февраля, Гость   Ответить
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