Вандалы в Бийске сломали отремонтированные скамейки за ГДК

Горожане надеются, что установленные камеры помогут поймать преступников

05 февраля 2023, 18:19, ИА Амител

Фото: "Бийск"

В Бийске неизвестные сломали недавно отремонтированные лавочки за ГДК. Об этом рассказали в сообществе "Бийск".

"В бийском парке за ГДК, который этим летом был сделан и сдан по программе нацпроекта "Комфортная городская среда", вандалы успели разломать несколько новых кованых скамеек", – сказано в сообщении.

Пользователи отметили, что лавки сломали специально – на них видны следы приложения усилий.

Люди надеются на то, что установленные в общественном месте камеры помогут найти злоумышленников.