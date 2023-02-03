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Барнаульца, повредившего стенды на Аллее памяти, отправили под домашний арест

После задержания молодой человек сам осудил свои действия

03 февраля 2023, 13:15, ИА Амител

Восстановление повреждённых стендов / Фото: Фонд В.А. Шаманова "Защитники Отечества"
Восстановление повреждённых стендов / Фото: Фонд В.А. Шаманова "Защитники Отечества"

Суд в пятницу, 3 февраля, отправил под домашний арест молодого жителя Барнаула, который повредил стенды на Аллее памяти воинам-десантникам, сообщил источник amic.ru.

"Ленинский районный суд Барнаула только что избрал меру пресечения – домашний арест", – рассказал источник.

Срок домашнего ареста собеседник не уточнил. Скорее всего, он составит два месяца.

Напомним, 30 января на Аллее памяти воинам-десантникам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, расположенной на улице Малахова, неизвестные повредили несколько стендов с фотографиями героев-десантников. В СК рассказали, что молодой человек в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой из бара с друзьями, когда заметил стенды и начал бить по ним руками и ногами.

Ранее общественники рассказали, как в кратчайшие сроки восстановили изуродованные стенды на аллее.

 

Комментарии 13

  • дура пьяная
    03 февраля, Гость   Ответить
  • а че сразу не на эшафот?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • а друзья что-же? нипричем?! их также нужно осудить. А этот психованный в следующий раз нападет по-пьяни на человека ?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, на эшафот отправляют в 34х штатах США, в год 18 казней примерно. Так что вам туда с вопросами
    03 февраля, Гость   Ответить
  • а можно его фото опубликовать? Чтобы весь город знал этого затылка.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • а друзья что-же? нипричем?! их также нужно осудить....- а они, может, его сдали.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • а можно его фото опубликовать --- зачем? он то присядет. А вы родственникам в спину плевать будете?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Если только на горшок. Штраф заплатит...
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, причем здесь США? Или у тебя уже мозг окончательно пропитан?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, на эшафот надо отправить работников с психотроникой , а то спрятались в норке с психотронным аппаратом , отмазываются командироваться трусливые уродцы . Чего бы не искупить им свою вину кровью своей за использование психотроники ?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Причём здесь сша,эти светочи свободы и демократии?У вас что?Мозг окончательно пропитан свободой и демократией?Да,там казнят:инъекции смертельные,электричество шипучее.Трансляции всего этого по закрытым телеканалам.Вы ничего не понимаете в преступлениях и наказаниях
    03 февраля, Гость   Ответить
  • на передок этого героя отправить надо
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Пожизненное. Хватит нянчиться с такими моральными уродами.
    04 февраля, Гость   Ответить
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