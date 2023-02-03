Барнаульца, повредившего стенды на Аллее памяти, отправили под домашний арест

После задержания молодой человек сам осудил свои действия

03 февраля 2023, 13:15, ИА Амител

Восстановление повреждённых стендов / Фото: Фонд В.А. Шаманова "Защитники Отечества"

Суд в пятницу, 3 февраля, отправил под домашний арест молодого жителя Барнаула, который повредил стенды на Аллее памяти воинам-десантникам, сообщил источник amic.ru.

"Ленинский районный суд Барнаула только что избрал меру пресечения – домашний арест", – рассказал источник.

Срок домашнего ареста собеседник не уточнил. Скорее всего, он составит два месяца.

Напомним, 30 января на Аллее памяти воинам-десантникам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, расположенной на улице Малахова, неизвестные повредили несколько стендов с фотографиями героев-десантников. В СК рассказали, что молодой человек в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой из бара с друзьями, когда заметил стенды и начал бить по ним руками и ногами.

Ранее общественники рассказали, как в кратчайшие сроки восстановили изуродованные стенды на аллее.