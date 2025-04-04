"Вас утилизируют". Аферисты начали обманывать жителей Алтая под предлогом замены медкарты

Мошенники позвонили сотруднику редакции amic.ru, но он не потерял бдительности и быстро прекратил разговор

04 апреля 2025, 14:15, ИА Амител

Фото: Manu Del Moral / unsplash.com

С новой мошеннической схемой столкнулись жители Алтайского края. Аферисты звонят потенциальным жертвам и заявляют, что бумажную медицинскую карту нужно срочно заменить на электронную. В противном случае, со слов злоумышленников, ее утилизируют. Об этом ранее сообщали в ГУ МВД по региону: в полицию обратилась 41-летняя жительница Новоалтайска, которая стала жертвой такой мошеннической схемы и потеряла 40 тысяч рублей.

Днем 4 апреля аферисты позвонили сотруднику редакции amic.ru через мессенджер WhatsApp. На экране смартфона при этом высветилась надпись "Поликлиника".

"Здравствуйте, вас беспокоят из поликлиники. Ваша бумажная медицинская карта скоро будет утилизирована. Вы уже перевели ее в систему ЕМИАС?" – спросили на другом конце провода.

Далее "работник медучреждения" попросил скачать приложение и продиктовать личные данные, чтобы избежать их утери. Однако сотрудник нашей редакции не потерял бдительности и положил трубку.

В региональном МВД предупреждают: если вам поступил подобный звонок, проявите бдительность. Не отвечайте на вопросы мошенника и как можно быстрее прервите разговор. Специалисты медицинских организаций никогда не присылают СМС-сообщений с цифровыми кодами, не просят скачать приложение, включить демонстрацию экрана или совершить другие подобные действия.