Жительница алтайского райцентра отдала мошеннице-тарологу 20 тысяч рублей за приворот

Правоохранители возбудили уголовное дело

04 апреля 2025, 12:45, ИА Амител

Фото: Dollar Gill / unsplash.com

25-летняя жительница Павловска отдала мошеннице-тарологу 20 тысяч рублей за приворот, сообщили в МВД Алтайского края.

Девушка хотела приворожить молодого человека и решила воспользоваться такой услугой по объявлению в интернете.

В переписке сельчанка рассказала "предсказательнице" о своей проблеме и та согласилась помочь за 7 тысяч рублей.

Таролог совершила обряд приворота, но через несколько дней попросила еще денег для его усиления, а потом – еще немного.

"В общей сложности девушка перевела тарологу 20 тысяч рублей, сразу после чего мошенница-гадалка перестала выходить на связь", – рассказали в МВД.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее школьница отдала гадалке почти 4 млн рублей, чтобы сдать ЕГЭ.