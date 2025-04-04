Жительница алтайского райцентра отдала мошеннице-тарологу 20 тысяч рублей за приворот
Правоохранители возбудили уголовное дело
04 апреля 2025, 12:45, ИА Амител
25-летняя жительница Павловска отдала мошеннице-тарологу 20 тысяч рублей за приворот, сообщили в МВД Алтайского края.
Девушка хотела приворожить молодого человека и решила воспользоваться такой услугой по объявлению в интернете.
В переписке сельчанка рассказала "предсказательнице" о своей проблеме и та согласилась помочь за 7 тысяч рублей.
Таролог совершила обряд приворота, но через несколько дней попросила еще денег для его усиления, а потом – еще немного.
"В общей сложности девушка перевела тарологу 20 тысяч рублей, сразу после чего мошенница-гадалка перестала выходить на связь", – рассказали в МВД.
Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ранее школьница отдала гадалке почти 4 млн рублей, чтобы сдать ЕГЭ.
12:57:45 04-04-2025
так приворожила в итоге или МЧ дуры не интересны?
14:13:23 04-04-2025
на рогатку парнишка не повелся
14:41:11 04-04-2025
..... (14:13:23 04-04-2025) на рогатку парнишка не повелся... так она может и не предлагала
хотела просто чтобы он за ней бегал и страдал, а она упивалась властью
14:16:58 04-04-2025
По дешману как-то решила женское счастье купить. На сутки приворот что-ли?
14:37:50 04-04-2025
надо было на шепсов выходить, они бы за личное счастье порешали, ну не за 20ку конечно ))
вот что бывает, если битву экстрасенсов сезонами смотреть.
11:18:11 05-04-2025
Может надо было ещё одну тысячу добавить до 20-ти одной.Чтоб конкретно.А так недобор ...