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Жительница алтайского райцентра отдала мошеннице-тарологу 20 тысяч рублей за приворот

Правоохранители возбудили уголовное дело

04 апреля 2025, 12:45, ИА Амител

Фото: Dollar Gill / unsplash.com
Фото: Dollar Gill / unsplash.com

25-летняя жительница Павловска отдала мошеннице-тарологу 20 тысяч рублей за приворот, сообщили в МВД Алтайского края.

Девушка хотела приворожить молодого человека и решила воспользоваться такой услугой по объявлению в интернете.  

В переписке сельчанка рассказала "предсказательнице" о своей проблеме и та согласилась помочь за 7 тысяч рублей.

Таролог совершила обряд приворота, но через несколько дней попросила еще денег для его усиления, а потом – еще немного.

"В общей сложности девушка перевела тарологу 20 тысяч рублей, сразу после чего мошенница-гадалка перестала выходить на связь", – рассказали в МВД.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее школьница отдала гадалке почти 4 млн рублей, чтобы сдать ЕГЭ.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 6

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Элен без ребят

12:57:45 04-04-2025

так приворожила в итоге или МЧ дуры не интересны?

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.....

14:13:23 04-04-2025

на рогатку парнишка не повелся

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Гость

14:41:11 04-04-2025

..... (14:13:23 04-04-2025) на рогатку парнишка не повелся... так она может и не предлагала
хотела просто чтобы он за ней бегал и страдал, а она упивалась властью

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Гость

14:16:58 04-04-2025

По дешману как-то решила женское счастье купить. На сутки приворот что-ли?

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Гость

14:37:50 04-04-2025

надо было на шепсов выходить, они бы за личное счастье порешали, ну не за 20ку конечно ))
вот что бывает, если битву экстрасенсов сезонами смотреть.

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Гость

11:18:11 05-04-2025

Может надо было ещё одну тысячу добавить до 20-ти одной.Чтоб конкретно.А так недобор ...

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