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Ватикан выступил с официальным осуждением церемонии открытия Олимпийских игр

В заявлении подчеркнули, что на подобном мероприятии не должно быть намеков на высмеивание религиозных убеждений многих людей

04 августа 2024, 14:25, ИА Амител

Штаб-квартира МОК / Фото: сайт организации
Штаб-квартира МОК / Фото: сайт организации

В Ватикане раскритиковали церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, которая отметилась пародией на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении Святого престола отмечается, что они "опечалены некоторыми сценами" во время церемонии открытия. Он может лишь "присоединиться к голосам, прозвучавшим в последние дни", чтобы выразить сожаления относительно оскорбления, таким образом нанесенного христианам и верующим других религий.

В Ватикане подчеркнули, что на подобном мероприятии не должно быть намеков на высмеивание религиозных убеждений многих людей, а свобода слова должна быть ограничена принципами уважения к чувствам других людей.

религия Спорт

Комментарии 4

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Гость

15:01:05 04-08-2024

А мельдоний хомячить Ватикан не осуждает ?

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Гость

17:01:52 04-08-2024

Гость (15:01:05 04-08-2024) А мельдоний хомячить Ватикан не осуждает ?... тоеть ты гомосеков оюобряешь и попирание всех ценностей человечества.

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Гость

23:47:40 04-08-2024

Гость (15:01:05 04-08-2024) А мельдоний хомячить Ватикан не осуждает ?... Мельдоний, это аналог Рибофлавина, разрешенного в США. Допингом не является по своей сути. Но решение WADA по нему есть) пиндосы такие пиндосы)

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Гость

16:08:52 04-08-2024

Престол печально глядит на нынешнее поколение разнузданных еврогеев.

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