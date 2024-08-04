Ватикан выступил с официальным осуждением церемонии открытия Олимпийских игр
В заявлении подчеркнули, что на подобном мероприятии не должно быть намеков на высмеивание религиозных убеждений многих людей
04 августа 2024, 14:25, ИА Амител
В Ватикане раскритиковали церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, которая отметилась пародией на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи. Об этом сообщает РИА Новости.
В заявлении Святого престола отмечается, что они "опечалены некоторыми сценами" во время церемонии открытия. Он может лишь "присоединиться к голосам, прозвучавшим в последние дни", чтобы выразить сожаления относительно оскорбления, таким образом нанесенного христианам и верующим других религий.
В Ватикане подчеркнули, что на подобном мероприятии не должно быть намеков на высмеивание религиозных убеждений многих людей, а свобода слова должна быть ограничена принципами уважения к чувствам других людей.
15:01:05 04-08-2024
А мельдоний хомячить Ватикан не осуждает ?
17:01:52 04-08-2024
Гость (15:01:05 04-08-2024) А мельдоний хомячить Ватикан не осуждает ?... тоеть ты гомосеков оюобряешь и попирание всех ценностей человечества.
23:47:40 04-08-2024
Гость (15:01:05 04-08-2024) А мельдоний хомячить Ватикан не осуждает ?... Мельдоний, это аналог Рибофлавина, разрешенного в США. Допингом не является по своей сути. Но решение WADA по нему есть) пиндосы такие пиндосы)
16:08:52 04-08-2024
Престол печально глядит на нынешнее поколение разнузданных еврогеев.