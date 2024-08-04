Ватикан выступил с официальным осуждением церемонии открытия Олимпийских игр

В заявлении подчеркнули, что на подобном мероприятии не должно быть намеков на высмеивание религиозных убеждений многих людей

04 августа 2024, 14:25, ИА Амител

Штаб-квартира МОК / Фото: сайт организации

В Ватикане раскритиковали церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, которая отметилась пародией на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении Святого престола отмечается, что они "опечалены некоторыми сценами" во время церемонии открытия. Он может лишь "присоединиться к голосам, прозвучавшим в последние дни", чтобы выразить сожаления относительно оскорбления, таким образом нанесенного христианам и верующим других религий.

В Ватикане подчеркнули, что на подобном мероприятии не должно быть намеков на высмеивание религиозных убеждений многих людей, а свобода слова должна быть ограничена принципами уважения к чувствам других людей.