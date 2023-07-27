Количество сделок меньше, чем в прошлые годы, а продавцы готовы к торгу

27 июля 2023, 09:01, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На рынке недвижимости Барнаула наступил период стагнации: покупателей стало гораздо меньше, продавцы готовы к торгу, а застройщики предлагают разнообразные акции и скидки. Однако, говорят эксперты, цены не падают ни в сегменте вторичного жилья, ни новостроек. Почему так происходит и что будет со стоимостью недвижимости в ближайшие месяцы, в материале amic.ru.

"Разумный торг"

2023 год для рынка жилья Барнаула оказался стабильным: не было ни провалов, ни резких подъемов, а цены на жилье практически не менялись. Летом же наступила стагнация. При этом продавцы вторичных квартир стали чаще торговаться. Однако, отмечают риелторы, это нельзя назвать снижением стоимости: скорее, это вынужденная корректировка.

"Удешевление недвижимости – вчерашний тренд, о котором скоро придется забыть. Цены падают на варианты, которые изначально были переоценены. Их очень много на рынке. Они дешевеют, потому что нет спроса, а цена завышена", – объяснил amic.ru руководитель агентства "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.

С ним согласна и президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина:

"Вторичка" не идет вниз, есть просто часть клиентов с завышенными ожиданиями, которые переоценивают свою недвижимость. И потом покупатель с ними торгуется. Сегодня цены стабильны, как и на протяжении полугода. Присутствует лишь разумный торг в зависимости от площади и стоимости вариантов".

Драйверы и "стопоры"

В "спячку" впал и рынок новостроек. Константин Никитеев говорит, что лето 2023 года оказалось "застойным": число продаж, просмотров меньше показателей прошлых лет. Из-за этого застройщики объявляют акции на определенные сегменты недвижимости, но снижать стоимость квартир пока не готовы.

При этом живет рынок долевок преимущественно благодаря льготным программам – ипотеке семейной и с господдержкой, отмечает Марина Ракина. Ставка по ним ниже, чем по стандартным продуктам.

"Покупатели стараются взять дешевые кредиты по льготным программам. Застройщики сейчас задумываются о каких-то дополнительных акциях, чтобы привлечь клиентов на квартиры большой площади, ведь стоимость этих вариантов выше. Комфортный ежемесячный платеж для людей – 35-40 тыс. рублей в месяц. Но целевая аудитория у трехкомнатных квартир 80-90 квадратных метров значительно меньше, ведь платеж составляет уже 60-70 тыс. рублей", – говорит Ракина.

Новые проекты, которые выходят в продажу, также "разгоняют" рынок долевок и не дают ценам падать. Стоимость предложений в этих ЖК – по верху рынка. И зачастую девелоперы регулируют объем предложений, чтобы корректировать цены.

"Строители сейчас "бьют" лотами: они сразу не отдают самое вкусное, а лишь какими-то частями. Но домов, которые сейчас "запускаются", по пальцам пересчитать. Какого-то огромного всплеска они не дают", – отмечает эксперт.

Сохранить сбережения

Риелторы уверены, что затишье будет царить до осени, а затем произойдет рост спроса и цен. Связано это как с началом учебного года, когда родители из других городов и сел покупают в Барнауле жилье детям-студентам, так и с падением курса рубля.

По данным на 26 июля, один рубль оценивают в 90 долларов. Дороже американская валюта стоила лишь в марте 2022-го.

"Курс рубля всегда влияет на рынок жилья. Ослабление национальной валюты всегда сказывается на спросе. Это происходит не за день-два, а постепенно. Рынок жилья на 50% – это инвестиционный спрос. Капитал перетекает из валюты в недвижимость. Когда валюта возрастает, ее поздно покупать. Но зато можно приобрести по старой цене недвижимость, которая дорожает медленнее валюты. При покупке и продаже квартир можно сохранить свои сбережения", – объясняет Константин Никитеев.