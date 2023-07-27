Вчерашний тренд. Почему рынок жилья Барнаула замер и когда закончится затишье
Количество сделок меньше, чем в прошлые годы, а продавцы готовы к торгу
27 июля 2023, 09:01, ИА Амител
На рынке недвижимости Барнаула наступил период стагнации: покупателей стало гораздо меньше, продавцы готовы к торгу, а застройщики предлагают разнообразные акции и скидки. Однако, говорят эксперты, цены не падают ни в сегменте вторичного жилья, ни новостроек. Почему так происходит и что будет со стоимостью недвижимости в ближайшие месяцы, в материале amic.ru.
"Разумный торг"
2023 год для рынка жилья Барнаула оказался стабильным: не было ни провалов, ни резких подъемов, а цены на жилье практически не менялись. Летом же наступила стагнация. При этом продавцы вторичных квартир стали чаще торговаться. Однако, отмечают риелторы, это нельзя назвать снижением стоимости: скорее, это вынужденная корректировка.
"Удешевление недвижимости – вчерашний тренд, о котором скоро придется забыть. Цены падают на варианты, которые изначально были переоценены. Их очень много на рынке. Они дешевеют, потому что нет спроса, а цена завышена", – объяснил amic.ru руководитель агентства "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.
С ним согласна и президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина:
"Вторичка" не идет вниз, есть просто часть клиентов с завышенными ожиданиями, которые переоценивают свою недвижимость. И потом покупатель с ними торгуется. Сегодня цены стабильны, как и на протяжении полугода. Присутствует лишь разумный торг в зависимости от площади и стоимости вариантов".
Драйверы и "стопоры"
В "спячку" впал и рынок новостроек. Константин Никитеев говорит, что лето 2023 года оказалось "застойным": число продаж, просмотров меньше показателей прошлых лет. Из-за этого застройщики объявляют акции на определенные сегменты недвижимости, но снижать стоимость квартир пока не готовы.
При этом живет рынок долевок преимущественно благодаря льготным программам – ипотеке семейной и с господдержкой, отмечает Марина Ракина. Ставка по ним ниже, чем по стандартным продуктам.
"Покупатели стараются взять дешевые кредиты по льготным программам. Застройщики сейчас задумываются о каких-то дополнительных акциях, чтобы привлечь клиентов на квартиры большой площади, ведь стоимость этих вариантов выше. Комфортный ежемесячный платеж для людей – 35-40 тыс. рублей в месяц. Но целевая аудитория у трехкомнатных квартир 80-90 квадратных метров значительно меньше, ведь платеж составляет уже 60-70 тыс. рублей", – говорит Ракина.
Новые проекты, которые выходят в продажу, также "разгоняют" рынок долевок и не дают ценам падать. Стоимость предложений в этих ЖК – по верху рынка. И зачастую девелоперы регулируют объем предложений, чтобы корректировать цены.
"Строители сейчас "бьют" лотами: они сразу не отдают самое вкусное, а лишь какими-то частями. Но домов, которые сейчас "запускаются", по пальцам пересчитать. Какого-то огромного всплеска они не дают", – отмечает эксперт.
Сохранить сбережения
Риелторы уверены, что затишье будет царить до осени, а затем произойдет рост спроса и цен. Связано это как с началом учебного года, когда родители из других городов и сел покупают в Барнауле жилье детям-студентам, так и с падением курса рубля.
По данным на 26 июля, один рубль оценивают в 90 долларов. Дороже американская валюта стоила лишь в марте 2022-го.
"Курс рубля всегда влияет на рынок жилья. Ослабление национальной валюты всегда сказывается на спросе. Это происходит не за день-два, а постепенно. Рынок жилья на 50% – это инвестиционный спрос. Капитал перетекает из валюты в недвижимость. Когда валюта возрастает, ее поздно покупать. Но зато можно приобрести по старой цене недвижимость, которая дорожает медленнее валюты. При покупке и продаже квартир можно сохранить свои сбережения", – объясняет Константин Никитеев.
09:09:46 27-07-2023
Стоимость жилья в провинциальном и депрессивном Барнауле лишь свидетельствует, что население у нас использует жилье в качестве единственно понятного им инвестиционного инструмента. Вместо справедливой цены мы имеем в Барнауле спекулятивный ценник. Риэлтеры имеют свою доляшку с этого пирога, поэтому всячески разгоняют тему сокращающегося рынка.
09:14:41 27-07-2023
Риэлтер продавца бесится, цены на вторичку падают, торопит сделку, да щаззз... за неделю сэкономим 50 тр.
09:19:17 27-07-2023
Комфортный ежемесячный платеж для людей – 35-40 тыс. рублей в месяц. Чтобы платить комфортно 35-40 тыщ надо зарабатывать 105-120 в месяц. Кто эти люди? У нас в городе обычная зп это 35-40.
09:26:36 27-07-2023
Гость (09:19:17 27-07-2023) Комфортный ежемесячный платеж для людей – 35-40 тыс. рублей ... Кто ваши знакомые? Кем вы сами работаете? Я эти вопросы задаю, чтобы понять - откуда у вас такие обобщающие выводы? Просто есть и другие контрольные точки: в городе полным-полно квартир с ценником от пяти миллионов, автомобилей стоимостью выше трёшки, в Бахетле очереди с тележками еды, в Инсте фотки с отпусков/курортов/морей. Опровергните мои слова, если сможете.
09:32:35 27-07-2023
Гость (09:26:36 27-07-2023) Кто ваши знакомые? Кем вы сами работаете? Я эти вопросы зада... и каков % этих квартир от 5 млн, автомобилей от 3, тележек в бахетле от остальных квартир/машин/тележек?
09:42:31 27-07-2023
Гость (09:32:35 27-07-2023) и каков % этих квартир от 5 млн, автомобилей от 3, тележек в... Я не статистик, я просто вижу людей вокруг. Я живу в Барнауле. Не на Потоке или Черемушках. Но в Барнауле. Вижу этих людей в магазине, сам стою с ними в очереди. Очередь на кассу - ну вы знаете, что такое бывает? Смотрю на парковки, на проезжающие автомобили. Хожу в гости к друзьям/знакомым - вижу их жилье.
09:48:47 27-07-2023
Гость (09:42:31 27-07-2023) Я не статистик, я просто вижу людей вокруг. Я живу в Барнаул... житель респектабельного центра? ну и все таки попробуйте хотя бы пол/потолок % прикинуть
10:01:15 27-07-2023
Гость (09:48:47 27-07-2023) житель респектабельного центра? ну и все таки попробуйте хот... Даже не собираюсь этим заниматься. Я в курсе, что АК - самый бедный регион в СФО по доходам населения. Но в своей повседневной жизни я вижу иные реалии.
10:06:33 27-07-2023
Гость (10:01:15 27-07-2023) Даже не собираюсь этим заниматься. Я в курсе, что АК - самый... то что вы видите, составляет наверное максимум 20% от общего количества. хотя скорее всего еще меньше.
10:25:45 27-07-2023
Гость (10:06:33 27-07-2023) то что вы видите, составляет наверное максимум 20% от общего... как-то тут приводилась цифра 5%, а это немного немало 30000
10:28:46 27-07-2023
Гость (10:25:45 27-07-2023) как-то тут приводилась цифра 5%, а это немного немало 30000... не буду спорить. эта цифра ближе к истине
10:17:48 27-07-2023
Гость (09:26:36 27-07-2023) Кто ваши знакомые? Кем вы сами работаете? Я эти вопросы зада... "Опровергните мои слова, если сможете." Твои слова опровергаются настолько же легко, на сколько с десяток набитых в трамваи людей и пол сотни набитих маршруток и тысячи гнилых дымящих прулей проносятся мимо десяти стоящих у Бахетла БНВ пока "успешные" владельцы 15 минут тарят телеги.
10:31:07 27-07-2023
Гость (10:17:48 27-07-2023) "Опровергните мои слова, если сможете." Твои слова опроверга... + много. такое ощущение, что человек живет в параллельной реальности и у него по квартире ходит табун розовых единорогов.
10:33:33 27-07-2023
Гость (10:17:48 27-07-2023) "Опровергните мои слова, если сможете." Твои слова опроверга... Естественно, тысячи мух не могут ошибаться) я просто скажу, что многие из тех, кто передвигается в ОТ вовсе не бедняки) и в М-Ра ненамного дешевле, чем в Бахетле. Просто скудость запросов диктует населению идти именно в эту поганую желто-зеленую сеть, где нет ассортимента, но зато рядом с домом)
11:45:18 27-07-2023
Гость (10:33:33 27-07-2023) Гость (10:17:48 27-07-2023) "Опровергните мои слова, е... У нас нету ОТ в котором было бы не беднякам резон ездить. Его в принципе нет. Ты точно про Барнаул? У нас тут одно старье гнилое без кондеев и битком набитое.
12:00:05 27-07-2023
Гость (11:45:18 27-07-2023) У нас нету ОТ в котором было бы не беднякам резон ездить. Е... не обращайте внимания на жителя страны розовых единорогов
10:25:16 27-07-2023
Гость (09:26:36 27-07-2023) Кто ваши знакомые? Кем вы сами работаете? Я эти вопросы зада... Я работаю и зарабатываю больше среднего и что? Это мне не мешает видеть ситуацию. Это ведь не сложно. Заходишь на ХХ.ру смотришь предложения по вакансиям, делаешь вывод. Конечно один блестящий Ренж Ровер производит впечатления гораздо больше, чем набитая битком 20-ка. Есть статистика по Барнаулу в местных СМИ, где зп более 100 тыс имеют какие-то крохи, типа 1-2%. И этого 1% достаточно, чтобы по каждой улице ехали по 2-3 премиальных автомобиля в свои роскошные хоромы. Это ведь тысячи людей, город у нас все же не село.
12:26:19 27-07-2023
Гость (09:26:36 27-07-2023) Кто ваши знакомые? Кем вы сами работаете? Я эти вопросы зада... ] Дурик,считай- в понедельник твой Бахетле посетило 5 тыс чел,вторник-ещё 5 тыс других чел,среда-следующие 5 тас. С четверга идут снова те,что были в понедельник-ибо всё сожрали. 15 тысяч(пусть 30!) для города с 600 тысячным населением -это показатель достатка? В час пик в любом магазине очередь,и что?
09:26:19 27-07-2023
помните мыльный ипотечный пузырь в америке? так вот сейчас идёт тоже самое у нас! только с учётом их ошибок, у нас это идёт медленно, но идёт... всё что нам подаётся как благо для нас: сама ипотека, снижение ставок, уменьшение первоначального взноса вплоть до нуля, и т.д., и т.п... всё это поддержка государством строителей, что бы, не дай бог (по их мнению), стройки, которые все закредитованы посамоенебалуй, не дай бог не остановились!.. на сегодня уже новая жил.площадь около 40% не востребована! и как вложение средств признаётся так себе затеей! отсутствие или слабость социальной инфраструктуры, которая после сдачи в эксплуатацию ляжет на плечи муниципалитетов... и т.д...
09:35:35 27-07-2023
Гость (09:26:19 27-07-2023) помните мыльный ипотечный пузырь в америке? так вот сейчас и... Пока статистика и факты против вашего мнения. Нет ни одной квартиры, которая стоила бы дешевле, чем была приобретена) ну вот по факту излагаю) только дороже становятся)
09:30:18 27-07-2023
Жители сёл покупают детям студентам квартиры) Ну насмешили) То-то стало полно студенток что со старпёрами сексом за комнату расплачиваются.
11:38:59 27-07-2023
Гость (09:30:18 27-07-2023) Жители сёл покупают детям студентам квартиры) Ну насмешили) ... с вами?
21:02:54 27-07-2023
Гость (09:30:18 27-07-2023) Жители сёл покупают детям студентам квартиры) Ну насмешили) ... Сказочники))))
09:28:44 28-07-2023
Гость (09:30:18 27-07-2023) Жители сёл покупают детям студентам квартиры) Ну насмешили) ... Да это ежегодные (летние) сказки риэлтеров, еще про фермеров забыла рассказать, которые урожай продадут и рванут за квартирами в Барнакл
09:43:32 27-07-2023
в городе полным-полно квартир с ценником от пяти миллионов, автомобилей стоимостью выше трёшки, в Бахетле очереди с тележками еды ***** Всё это тут же накроется медным тазом, если дотационный и глубоко депрессивный регион не получит денег из Москвы.
09:53:59 27-07-2023
Гость (09:43:32 27-07-2023) в городе полным-полно квартир с ценником от пяти миллионов, ... А почему не получит? В Москве забудут перевод сделать? Или напечатать дензнаки не смогут? Ты когда свою реплику писал - ты серьезно так думал?)))
09:48:50 27-07-2023
Деньги кончились, рынок замер.
09:50:37 27-07-2023
Комфортный ежемесячный платеж для людей – 35-40 тыс. рублей в месяц Это в Барнауле?
09:56:39 27-07-2023
Дешевле жилье в Барнауле точно не станет Пока за Уралом падают беспилотники, идут боевые действия и тревожная в целом обстановка люди предпочтут Краснодару Барнаул в 95% случаев. Плюсом сюда едут те кому надо скрыться и сохранить при этом деньги, плюс едут беженцы. Будут еще и китайцы я думаю и из республик тоже поедут селиться когда СВО закончиться Кстати сегодня уже идет раскупка земли и строений в Мариуполе на побережье. Цены там сейчас бросовые а когда будет мир цены там будут как в Сочи и на сдатку и на продажу покупку. Люди вкладываются
09:58:28 27-07-2023
вчера например трешка в Мариуполе в 100 метрах от моря продавалась за 2,5 миллиона рублей Та же трешка через год-два будет стоить уже десять лямов
10:52:01 27-07-2023
спец (09:58:28 27-07-2023) вчера например трешка в Мариуполе в 100 метрах от моря прода... сразу видно человека, никогда не бывавшего в Мариуполе. моря для туристов там практически нет, а есть небольшой кусочек рядом с грузовым портом. не, там, конечно, есть пляж, но он такой же как у нас. море для отдыха с песчаными пляжами чуть дальше- в Бердянске, а Мариуполь это промышленный город.
09:59:25 27-07-2023
"Комфортный ежемесячный платеж для людей – 35-40 тыс. рублей в месяц" В Алтайском крае по данным статистики средняя зарплата - 43 тысячи. То есть семья из двух взрослых работающих людей может позволить себе ипотеку - одна з/п пойдет на платежи, вторая на коммуналку, питание и содержание машины. Реально глядя на ситуацию - ребенка они не потянут, пока не выплатят ипотеку. Потому что в случае беременности и родов она сядет дома с ребенком, а его зарплата уходит на ипотеку. На что жить? На пособие на ребенка? Спойлер: 15 тысяч. Ему работать таксистом по вечерам? Ей удаленно? Кто тогда будет заниматься ребенком? Ведь бабушки-пенсионерки сами до сих пор работают, а дедушки просто не дожили до пенсии. А государство требует повышения рождаемости! Давайте им второго и третьего!!! Это простая, но печальная арифметика
10:12:23 27-07-2023
Гостья (09:59:25 27-07-2023) "Комфортный ежемесячный платеж для людей – 35-40 тыс. рублей... так и ипотека нынче на 25-30 лет( она же льготная))) взяли ипотеку в 30 и до 60 капец и какие тут дети(((
10:01:37 27-07-2023
Люди паркуют свои накопления в бетон, т.к. не верят больше ничему. Их можно понять
10:01:37 27-07-2023
В Москве забудут перевод сделать? **** Такое уже было в нашей истории. И совсем недавней, когда на всей территории страны велась гибридно-бандитская война и к власти массово рвались воры всех мастей.
10:28:52 27-07-2023
Гость (10:01:37 27-07-2023) В Москве забудут перевод сделать? **** Такое уже было в наше... Ты еще со «стекловатой» в новостройках не объяснился, а уже про гибридных воров начал заикаться) Мне прикольно было бы просто посмотреть на тебя воочию) Я полагаю, что твоё помешательство должно и внешне отражаться)
10:03:47 27-07-2023
трешка в Мариуполе в 100 метрах от моря ***** Это историческая территория хазарского каганата. И её расчистка от из гоев только начинается!
10:04:05 27-07-2023
ага все в Мариуполь рванули
11:27:19 27-07-2023
Гость (10:04:05 27-07-2023) ага все в Мариуполь рванули... Вот и ответ почему одни на прулях дымят, а другие дорогую жратву в бахетле в телеги грузят.
10:07:44 27-07-2023
так бахетле 1 на город туда и едут все богачи их никто не отменял несколько тыс человек вот вам и очередь))) а остальные по машкам да магнитам таряться уже ив ленте дорого стало(
10:15:34 27-07-2023
Бизнес насколько я видел сам еще по Крыму делался так - какой нибудь житель например Мурманска ехал и покупал у моря частный дом с огородом. Дом ремонтировал в огороде ставил сараи например притаскивал вагоны, гаради итд и в них тоже делал ремонт - обшивал внутри, ставил кондей. Делал на ртри четыре сарая общий душ с клозетом и водогрейкой. Потом наимал бабушку соседку из этой же деревни и выставлял хату под сдатку -в доме подороже в сараях подешевле. И все чики пики. Знаете скоко можно вчерную с туристов дикарей содрать денег за лето? а бабка еще и им обед готовит если Деньги просто переводами в Мурманск идут и все дела
10:16:37 27-07-2023
Прикольно: "По данным на 26 июля, один рубль оценивают в 90 долларов. Дороже американская валюта стоила лишь в марте 2022-го".
10:35:47 27-07-2023
Вот пока квартиры будут инвестиционкой, цены падать не будут. Это же капец какой-то. Тупиковый путь. Деньги не замуровывать в бетон надо, а пускать на развитие. Деньги должны делать деньги. И никогда, ни за какие пособия не будут люди размножаться, если нет СВОЕГО жилья. Нет гнезда - нет птенцов. В лучшем случае одного "для себя" родят, и будут с ним(ней), как с писаной торбой носиться, вырастет не понять что инфантильное. Но обычно кошек/собак/хомяков заводят, чтобы естественные родительские инстинкты реализовать.
10:38:17 27-07-2023
Купить квартиру в Барнауле могут сейчас только контрактники с СВО. Если только выживешь.
11:23:14 27-07-2023
Дмитрий (10:38:17 27-07-2023) Купить квартиру в Барнауле могут сейчас только контрактники ... Не контрактник. На СВО не был. Покупал несколько квартир. Не одновременно, естественно. Где тут ошибка?
11:10:48 27-07-2023
всё равно скоро всё отберут! наши, следуя мировому трэнду, на основе одного всем известного банка, который отрезал от своего названия банк, и теперь занимается всем от кредитов до носков и продуктов... создадут крупнейшего арендодателя всего, а мы будем у него арендаторами того же всего, и жилья в том числе. слышали концепцию? - у меня ни чего нет и я счастлив!.. вот-вот... и ни кто, ни при каких условиях от этого отказываться не собирается! и даже закон принимают или уже приняли, что мол, если не обеспеченного платежом жилья много, то можно что бы его кто-то один скупил, и выставил в лизинг... аренда, так сказать с последующим выкупом... для кого это почву готовят!? как и каршеринг, и прокат вело-самокатов, инструментов...
11:18:41 27-07-2023
Риелтеров-кровопийц на СВО, в штурмовые бригады! Оружие добыть в боЮ.
11:52:28 27-07-2023
Гость (10:15:34 27-07-2023) Бизнес насколько я видел сам еще по Крыму делался так - како... знаем, мы в р.а. так делаем. только без кондиционеров, ибо нефиг
13:01:54 27-07-2023
Всё это ещё лишний раз доказывает что эта экономика на основе частной собственности не на что не годна,только ворьё плодить.Самая устойчивая система эта многоукладная экономика с преобладанием госсобственности.
13:21:20 27-07-2023
"как-то тут приводилась цифра 5%, а это немного немало 30000" - и для этих 5% каждый год сдаётся чуть меньше миллиона квадратных метров жилья??? Всё-таки я за минимум ~20% тех кто могут себе позволить квартирку в 5 лямов и ипотеку в 35-40тыр/мес. 5% это те которые живут в 2-3этажных премиум-коттеджах и приезжают за жратвой в Бахе на лимузине в 5лямов.
14:36:57 27-07-2023
Гость (13:21:20 27-07-2023) "как-то тут приводилась цифра 5%, а это немного немало 30000... данные из статьи на Амик от 22 августа 2022 "в регионе примерно каждый десятый трудящийся получает больше 52 тыс. рублей, а больше 104 тысяч — каждый пятидесятый". Я вас уверяю, даже с зарплатой 100 тыс в Бахетле сильно не поездишь. Итого уже не 5% богатых, и даже не 2%. Напомню также, что Бахетле один далеко не самый крупный магазин на 600 тыс населения, второй почему-то сдох. Ну а за 5 лямов лимузин давно не купишь, если вы не в курсе.
15:20:47 27-07-2023
Гость (10:35:47 27-07-2023) Вот пока квартиры будут инвестиционкой, цены падать не будут... Скоро будет как в США - множество людей в палатках да землянках. Т.к. у 99% молодежи вообще нет ни шанса купить квартиру-студию за 5 млн. Не говоря уже о двушке-трешке за 10 млн. Появляются поколения ненужных бездомных людей.
16:54:46 27-07-2023
Гость (15:20:47 27-07-2023) Скоро будет как в США - множество людей в палатках да земля... Господи, ну какой же бред! Вы правда в это верите?
15:26:20 27-07-2023
Гость (10:16:37 27-07-2023) Прикольно: "По данным на 26 июля, один рубль оценивают в 90 ... может всё-таки один бакс стоит 90 рублей?
15:38:25 27-07-2023
Гость (15:26:20 27-07-2023) может всё-таки один бакс стоит 90 рублей?... Да не, вы ошибаетесь. Как написано так и есть ))
16:53:28 27-07-2023
Гость (11:38:59 27-07-2023) с вами?... Допустим. Завидно? Завидуй дальше. А я всегда буду иметь свеженьких.
19:45:24 27-07-2023
У меня больше вопрос к частникам, почему они продают однушки на авито в 2 раза выше чем стоит моя двушка в соседнем доме.
03:18:53 28-07-2023
Гость (19:45:24 27-07-2023) У меня больше вопрос к частникам, почему они продают однушки... А где ты на авито, в разделе "недвижимость" видел хоть одного частника?
09:40:14 28-07-2023
Гость (03:18:53 28-07-2023) А где ты на авито, в разделе "недвижимость" видел хоть одног... Видел. Сам продавал и покупал. Риэлторов шлю куда подальше, ибо это паразитарные личности.
23:00:03 28-07-2023
Я один могу сказать в Барнауле не адекватные цены на жильё. 40 50 тысяч один из тысячи получает