ВЦИОМ: 80% россиян собираются прийти на выборы президента

Уровень информированности граждан о голосовании составляет 89%

05 марта 2024, 06:40, ИА Амител

Выборы президента в Алтайском крае / Фото: Александра Черданцева

Большинство россиян планируют прийти на выборы президента. По данным опроса "Выборы президента России 2024: новый рейтинг", который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), декларируемая явка на начало марта составляет 80%.

70% респондентов заявили, что точно примут участие в выборах главы государства, еще 10% ответили, что с большой вероятностью посетят выборы президента России.

Респонденты также отвечали на вопрос: "Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за кого из следующих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали?" 75% опрошенных заявили, что за Владимира Путина. Еще 6% сказали, что проголосовали бы за Владислава Даванкова ("Новые люди"). За Николая Харитонова из КПРФ готовы проголосовать 4% опрошенных, за Леонида Слуцкого из ЛДПР – 3%.

Отмечается, что уровень информированности россиян о предстоящих выборах составляет 89%.

Всероссийский опрос проводился 2-3 марта среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность выборки не превышает 2,5%.