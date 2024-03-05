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ВЦИОМ: 80% россиян собираются прийти на выборы президента

Уровень информированности граждан о голосовании составляет 89%

05 марта 2024, 06:40, ИА Амител

Выборы президента в Алтайском крае / Фото: Александра Черданцева
Выборы президента в Алтайском крае / Фото: Александра Черданцева

Большинство россиян планируют прийти на выборы президента. По данным опроса "Выборы президента России 2024: новый рейтинг", который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), декларируемая явка на начало марта составляет 80%.

70% респондентов заявили, что точно примут участие в выборах главы государства, еще 10% ответили, что с большой вероятностью посетят выборы президента России.

Респонденты также отвечали на вопрос: "Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за кого из следующих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали?" 75% опрошенных заявили, что за Владимира Путина. Еще 6% сказали, что проголосовали бы за Владислава Даванкова ("Новые люди"). За Николая Харитонова из КПРФ готовы проголосовать 4% опрошенных, за Леонида Слуцкого из ЛДПР – 3%.

Отмечается, что уровень информированности россиян о предстоящих выборах составляет 89%.

Всероссийский опрос проводился 2-3 марта среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность выборки не превышает 2,5%.

Политика опросы выборы
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Комментарии 19

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Гость

07:01:08 05-03-2024

Ни одного не знаю такого.

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Грыша

07:01:49 05-03-2024

Это уже результаты

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Гость

08:40:38 05-03-2024

Какая сказка

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Гость

08:52:51 05-03-2024

Идти необходимо, это в каком то роде единственная из законных форм протеста. И ближайшие 6 лет своё несогласие с чем либо можно будет только в комментариях высказать.
Так что, не смотря на понятный результат идти просто необходимо.
Не пошли - кивнули в телевизор

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Гость

09:34:11 05-03-2024

Гость (08:52:51 05-03-2024) Идти необходимо, это в каком то роде единственная из законны... Какое мудрое замечание! Одно дело, когда никто не пришел на выборы, а избирком объявит, что 80% "за", а другое дело, когда куча таких как ты явится, и тогда у избиркома появится шанс, что им хоть кто-то поверит...

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Гость

10:11:06 05-03-2024

Гость (09:34:11 05-03-2024) Какое мудрое замечание! Одно дело, когда никто не пришел на ... Ни кто не может не придти, те кто без ума от Владимира пойдут 100% + те кого заставили голосовать в интернете, с понятным результатом проголосуют. В итоге вся страна в едином порыве поддержала получается, а ваше не пойду ни кого не интересует. Не идете значит вам без разницы и всё устраивает

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Гость

10:58:48 05-03-2024

Гость (10:11:06 05-03-2024) Ни кто не может не придти, те кто без ума от Владимира пойду... А придете- и что поменяется-то?

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Гость

12:48:57 05-03-2024

Гость (10:58:48 05-03-2024) А придете- и что поменяется-то?... Хоть немного совесть перед самим собой очистится...

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Гость

13:17:35 05-03-2024

Гость (12:48:57 05-03-2024) Хоть немного совесть перед самим собой очистится...... Крайне важно наличие совести не только у вас лично, но и у тех, которые обеспечивают процедуру голосования.

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гость

09:33:57 05-03-2024

17 марта в 12 часов схожу проголосую

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Эрг ноор

09:38:42 05-03-2024

А нынче если не за Путина голосовать,то штраф наверное).Или уголовка?

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Гость

10:05:41 05-03-2024

Эрг ноор (09:38:42 05-03-2024) А нынче если не за Путина голосовать,то штраф наверное).Или ... Проще. Просто отравят.

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Гость

10:03:47 05-03-2024

Обязательно пойду и проголосую против Путина.

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Гость

10:12:29 05-03-2024

Гость (10:03:47 05-03-2024) Обязательно пойду и проголосую против Путина.... Пока это не влечет за собой последствий, нужно пробовать

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Гость

11:47:50 05-03-2024

Можете идти, можете не идти. Но думать, что кинуть бюллетень в урну как то влияет на управление крайне наивно. Первые ли мы столкнулись с такой ситуацией? нет! Что делать? Самообразовываться. Изучал Либерализм - там нет ответов на текущие кризисные явления. Монорхизм, (русский мир) - архаика, полностью не пригодна для индустриального общества. Теперь изучаю марксизм по работам Ленина - просто поразительное сходство событий столетней давности. И даже на вопрос идти ли на выборы в схожих ситуациях там тоже есть практический ответ.

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Гость

15:49:00 05-03-2024

Гость (11:47:50 05-03-2024) Можете идти, можете не идти. Но думать, что кинуть бюллетень... Так мы и топчется в столетней давности никак не выйдем из этого заколдованного круга.

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Гость

08:23:14 06-03-2024

Гость (15:49:00 05-03-2024) Так мы и топчется в столетней давности никак не выйдем из эт... Выйдем из заколдованного круга. Рано или поздно ,но Москва превратится в провинциальный городишко. С чего и начинала. Земля не может долго переносить такое скопление мерзости в одном месте. Аксиома.

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Гость

08:40:59 06-03-2024

Сколько мерзких людей сконцентрировалось в одной ветке провинциального сайта) просто поразительно. Вы ведь как то тянетесь друг к другу, кучкуетесь в одном месте. Про «совесть» мне особенно понравилось - ваша «совесть» сейчас за рубежом собирает донаты и перечисляет деньги на нужды ВСУ, чтобы те убивали русских солдат. Ваша «совесть» - это улицкие и чхартишвили-акунины. Никто никого не принуждает идти на выборы. Никто никого не принуждает голосовать за какого-то определенного кандидата. Вы вообще можете из страны уехать навсегда, если вас что то не устраивает. И еще одна ремарка «ленинцу»: когда твой идол брал деньги у Германии на осуществление вооруженного переворота в страна, а затем отдал Германии треть населения страны и 80% производственных мощностей по брестскому договору, то кем он являлся по своей сути?

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Гость

09:00:13 06-03-2024

Гость (08:40:59 06-03-2024) Сколько мерзких людей сконцентрировалось в одной ветке прови... Эко Вас развезло. И не стоит так про провинцию. Она кормит всех лицемеров и жуликов, включая вороватую церковь. Эт вы сгоряча, неподумавши. Двойка вам.

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