ВЦИОМ: уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину превысил 79%

Не согласны с президентом 16,7% россиян, его деятельность не одобряют 14,3% опрошенных

17 февраля 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Уровень доверия россиян к президенту России Владимиру Путину превысил 79%. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, Путину доверяют 79,1% жителей России, 76% одобряют его работу. Не согласны с президентом 16,7% россиян, не одобряют его деятельность 14,3% опрошенных.

Опрос проводился с 6 по 12 февраля. В нём принимали участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.