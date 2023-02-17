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ВЦИОМ: уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину превысил 79%

Не согласны с президентом 16,7% россиян, его деятельность не одобряют 14,3% опрошенных

17 февраля 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Уровень доверия россиян к президенту России Владимиру Путину превысил 79%. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, Путину доверяют 79,1% жителей России, 76% одобряют его работу. Не согласны с президентом 16,7% россиян, не одобряют его деятельность 14,3% опрошенных.

Опрос проводился с 6 по 12 февраля. В нём принимали участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Комментарии 20

  • я не верю в такой рейтинг в сегодняшней ситуации.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Не верю!!!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, да да также и Лукашенко победил, там по моему 100% проголосовало за)))
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, за вами выехали чтобы уточнить причины вашего сомнения в данных ВЦИОМ...
    17 февраля, Гость   Ответить
  • А уровень доверия к ВЦИОМУ какой?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • на основе 1,6 тысячи россиян распространять мнение на всех? Давайте ещё на количество лайков в контакте ориентироваться.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • 79%- со знаком минус, тогда поверю!!!!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, верить не верить дело и выбор каждого! А вот родину любить дело совести! Я верю! Лучше чем сейчас при Путине страна еще ни когда не была!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Как объяснить при таком уровне доверия появление новых репрессивных законов чуть не каждую неделю?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Врёт ВЦИОМ, рейтинг 150 не меньше.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • ВЦИОМ как Росстат нарисует все что угодно для околпачивания народа.Его пора уже привлекать к уголовной ответственности за предоставление народу лживой информации и клевету.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Врут и все это знают.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • ВЦИОМ точно бредит,
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Криптохохлы и здесь тур гопака выдали
    18 февраля, Гость   Ответить
  • а кого опрашивали?
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. (с) М. Твен
    18 февраля, Гость   Ответить
  • ГЫ-ГЫ...
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Опрашивали 1600 специально отобранных россиян
    18 февраля, Гость   Ответить
  • всем отписавшимся здесь хохлам - харчок в пятачок)
    18 февраля, Гость   Ответить
  • перепутали, однако, наоборот
    18 февраля, Гость   Ответить
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