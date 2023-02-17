Эксперты: "Единая Россия" с большой вероятностью победит на региональных выборах

Главным остаётся вопрос, кто станет вторым после ЕР

17 февраля 2023, 12:20, ИА Амител

Сергей Перминов / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Политологи прогнозируют, что "Единая Россия" выиграет все кампании, в которых будет участвовать на выборах 2023 года. Готовность к началу избирательной кампании обсудили эксперты и представители политических партий на круглом столе, который провёл Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), сообщает сайт партии ER.ru.

Активная подготовка

Фундаментальная задача партии – формировать фракции политического большинства в каждом представительном органе, где будут проходить выборы, отметил замсекретаря Генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

"Мы – партия общей судьбы. И мы со своей страной проходим испытания год за годом, шаг за шагом. У нас есть золотой стандарт: заканчивается кампания и на следующий день начинается подготовка к кампании следующего периода. Каждая – это кампания с чистого листа. Каждый мандат – это абсолютная ценность для нашей партии. Для нас очень важно, чтобы мы динамично развивали страну и формировали образ будущего, который будет соответствовать ожиданиям наших избирателей", – подчеркнул он.

Для отбора кандидатов на осенние выборы ЕР традиционно проведёт предварительное голосование. Оно состоится в конце мая, в том числе в новых регионах.

Уровень поддержки

Уровень поддержки "Единой России" за год вырос более чем на 10% – до 50-51%, деятельность партии одобряют представители всех возрастных групп, сообщил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

"Респонденты предпенсионного возраста год назад 28% декларировали голосование, сейчас 38%. Такая же динамика зафиксирована и по молодёжной группе – 25-34 года – плюс 10%. Не так давно мы спрашивали про одобрение деятельности ЕР и зафиксировали положительную динамику. Если год назад порядка 40% заявляли об одобрении деятельности, то сейчас порядка 50-51%", – рассказал он.

На высоких позициях партии сказывается несколько факторов, добавил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

"Во-первых, безусловно, это рейтинг Путина. Во-вторых, это общая поддержка специальной военной операции. Потому что кто больше всего участвует в поддержке наших военных, которые сейчас защищают нашу страну в зоне СВО, сами воюют – "Единая Россия". Там такие люди, как Саблин (Дмитрий Саблин, депутат ГД, – прим. ред.), Сокол (Сергей Сокол, депутат ГД, – прим. ред.), Колесников (Олег Колесников, депутат ГД, – прим. ред.), Голиков (Олег Голиков, депутат ГД, – прим. ред.), медики такие, как Хубезов (Дмитрий Хубезов, депутат ГД, – прим. ред.), проводят операции. Об этом знают все. В-третьих, уровень социальной поддержки, который оказывается, как для семей мобилизованных, военнослужащих, так и в целом по стране в связи с непростыми ситуациями из-за санкций. И последнее, конечно, активность губернаторов, большинство из которых либо напрямую связаны с "Единой Россией", либо возглавляют отделения партии в своих регионах. Их активность, открытость работает на пользу ЕР", – пояснил он.

Шансы на победу

Павел Данилин уверен: "Единая Россия" выигрывает все кампании, в которых будет представлена, даже в традиционно сложных регионах и в новых регионах.

"Ярославская область, где пройдут выборы в закс (законодательное собрание – прим. ред.), – победа, скорее всего, будет за "Единой Россией". В Орле будут сложные выборы, в Алтайском крае. Можно ожидать серьёзные "столкновения" в Красноярске и Новосибирске. Но это вопрос второго эшелона, второго места", – сказал он.

И добавил, что кампания будет сложной из-за множества площадок и новых регионов. Но у него нет сомнений, какая партия покажет себя лучше всего, – "Единая Россия". А та партия, которая покажет себя на втором месте во всех четырёх новых регионах, она и будет претендовать на звание настоящей второй партии по всей стране. Даже если где-то по стране у неё будет небольшое проседание, заключил политолог.