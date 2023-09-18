Вдова Евгения Пригожина сменила фамилию
Она взяла свою девичью фамилию
18 сентября 2023, 21:00, ИА Амител
Кадр из видео
Вдова бизнесмена Евгения Пригожина Любовь сменила фамилию на Кряжеву. Как сообщает "Фонтанка", она взяла свою девичью фамилию.
Данные об этом поступили в систему "СПАРК" 15 сентября. Информации о том, когда была изменена фамилия, нет. Причина также неизвестна.
Напомним, что в августе в Тверской области разбился частный самолет рейса Москва – Санкт-Петербург. На борту находился бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, командир наемников Дмитрий Уткин, а также еще восемь человек. Все они погибли.
Позднее Пригожина и Уткина похоронили.
00:11:22 19-09-2023
А что ж так?
04:02:22 19-09-2023
Гость (00:11:22 19-09-2023) А что ж так?... Та как-то так.
07:44:48 19-09-2023
Уткин ПАТРИОТ РОДИНЫ! Термин нанемники никак не уместен. Ребята воевали за интересы России!
08:38:29 19-09-2023
Крысы бегут с корабля. Каким бы он ни был этот муж ее.
10:52:44 19-09-2023
правильно сделала, еще место жительства надо сменить, а то ее достанут, жить спокойно не дадут и правые и левые, а особенно журналюги.
11:52:14 19-09-2023
Я думал у жену Пригожина зовут Валерия. Надеюсь она продолжит радовать фанатов своим творчеством.