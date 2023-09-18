Вдова Евгения Пригожина сменила фамилию

Она взяла свою девичью фамилию

18 сентября 2023, 21:00, ИА Амител

Кадр из видео

Вдова бизнесмена Евгения Пригожина Любовь сменила фамилию на Кряжеву. Как сообщает "Фонтанка", она взяла свою девичью фамилию.

Данные об этом поступили в систему "СПАРК" 15 сентября. Информации о том, когда была изменена фамилия, нет. Причина также неизвестна.

Напомним, что в августе в Тверской области разбился частный самолет рейса Москва – Санкт-Петербург. На борту находился бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, командир наемников Дмитрий Уткин, а также еще восемь человек. Все они погибли.

Позднее Пригожина и Уткина похоронили.