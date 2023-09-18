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Вдова Евгения Пригожина сменила фамилию

Она взяла свою девичью фамилию

18 сентября 2023, 21:00, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Вдова бизнесмена Евгения Пригожина Любовь сменила фамилию на Кряжеву. Как сообщает "Фонтанка", она взяла свою девичью фамилию.

Данные об этом поступили в систему "СПАРК" 15 сентября. Информации о том, когда была изменена фамилия, нет. Причина также неизвестна.

Напомним, что в августе в Тверской области разбился частный самолет рейса Москва – Санкт-Петербург. На борту находился бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, командир наемников Дмитрий Уткин, а также еще восемь человек. Все они погибли.

Позднее Пригожина и Уткина похоронили.

Происшествия

Комментарии 6

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Гость

00:11:22 19-09-2023

А что ж так?

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Прохожий

04:02:22 19-09-2023

Гость (00:11:22 19-09-2023) А что ж так?... Та как-то так.

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Гостья

07:44:48 19-09-2023

Уткин ПАТРИОТ РОДИНЫ! Термин нанемники никак не уместен. Ребята воевали за интересы России!

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Гость

08:38:29 19-09-2023

Крысы бегут с корабля. Каким бы он ни был этот муж ее.

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Гость

10:52:44 19-09-2023

правильно сделала, еще место жительства надо сменить, а то ее достанут, жить спокойно не дадут и правые и левые, а особенно журналюги.

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Гость

11:52:14 19-09-2023

Я думал у жену Пригожина зовут Валерия. Надеюсь она продолжит радовать фанатов своим творчеством.

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