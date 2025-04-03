Вдруг там что-то особенное. Эксклюзивное интервью Элизабет Элай о музыке и жизни в России
Элизабет Элай рассказала, что специально проверяла, как устроены ее голосовые связки
03 апреля 2025, 09:45, ИА Амител
В Барнауле с единственным концертом выступила уникальная и неповторимая исполнительница в стиле блюз, фанк и соул Элизабет Элай. Концерт прошел 25 марта в Государственной филармонии Алтайского края. Нашей съемочной группе удалось перехватить певицу буквально перед выходом на сцену и задать несколько вопросов. Узнали, обладают ли афроамериканцы особым строением голосовых связок, какой музыкой всегда хотела заниматься Элизабет Элай и почему стала исполнять блюз. А еще – чем отличаются жители Сибири и как так вышло, что Элизабет живет в России.
Кто в "Переговорке"
Элизабет Элай – исполнительница афроамериканского происхождения. Сейчас живет в Санкт-Петербурге.
В репертуаре Элизабет – песни в стилях блюз, фанк, соул.
B ее творческой биографии Juliard Scool of music (NY), участие в международном проекте звезды джаза Chaka Khan, фестивалях Bohemian Caverns, Blues Alley in Washington и многих других, сотрудничество в проектах Андрея Кондакова, Dizzy Big Band.
01:47 Народ немного другой. Элизабет делится впечатлениями от Сибири и ее жителей.
02:33 "Признаюсь, я хотела быть классическим музыкантом". О том, как Элизабет пришла в блюз.
03:27 Правда ли, что у людей с таким цветом кожи, как у Элизабет, по-другому устроены голосовые связки?
04:30 Отец Элизабет – подданный Великобритании, сама она родилась в Америке, а живет в России. Как так вышло?
05:19 Какую музыку любит слушать знаменитая Элизабет Элай?
06:01 О том, вкус к какой музыке надо прививать детям.
06:20 Элизабет рассказывает, что такое на самом деле блюз.
06:44 Отрывок выступления Элизабет Элай в Барнауле.
23:38:08 06-04-2025
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