"Главный ориентир – моя жена". Дмитрий Певцов о цензуре в кино, депутатстве и счастье
Дмитрий Певцов рассказал, в каком фильме сейчас снимается после семилетнего "отпуска"
04 июля 2024, 10:45, ИА Амител
В России есть хорошие фильмы, но их мало кто видит. Одна из причин – то, что прокат сегодня полностью находится в частных руках, считает гость "Переговорки" на amic.ru известный актер, певец и депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Певцов. Он рассказал, какие меры могли бы оживить отечественный кинематограф. Например, правильный госзаказ и контроль за его выполнением. Также поговорили о театре и работе актера депутатом. А еще узнали секрет счастливого брака Дмитрия Певцова.
Кто в "Переговорке"
Дмитрий Певцов – актер театра и кино, певец, депутат Государственной Думы РФ.
Родился 8 июля 1963 г. в Москве.
В 1985 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС).
Среди его наиболее известных киноработ: Савелий Говорков в боевике "По прозвищу "Зверь" (1990, режиссер Александр Муратов), Виктор Гришанин в фильме "Мафия бессмертна" (1992, Леонид Партигул), Генрих Наваррский в сериале "Графиня де Монсоро" (1997, Владимир Попков), адвокат Сергей Челищев в сериале "Бандитский Петербург – 2" (2000, Владимир Бортко).
19 сентября 2021 года Дмитрий Певцов был избран депутатом Государственной Думы РФ VIII созыва по Медведковскому одномандатному округу № 200 в Москве.
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