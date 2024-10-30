Вдвое больше. Сколько в Алтайском крае будут платить идущим служить по контракту?

В Алтайском крае в два раза увеличили региональную выплату заключающим контракт на военную службу

30 октября 2024, 07:30, ИА Амител

Построение перед отправкой / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В два раза выросла региональная выплата для поступающих на службу по контракту в Алтайском крае. Постановление об увеличении единовременной материальной помощи участникам СВО подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, сообщили в пресс-службе администрации региона. Теперь граждане, заключившие контракт с 25 октября по 31 декабря 2024 года, получат единовременную выплату от правительства Алтайского края в сумме 800 тысяч рублей. Напомним, до этого выплата составляла 400 тысяч рублей. А всего заключивший контракт на участие в специальной военной операции житель Алтайского края может получить 1 410 000 рублей.

Какие выплаты, кроме региональной, положены контрактнику?

Помимо единовременной региональной выплаты, добровольцы, заключившие в период с августа по декабрь текущего года контракт на участие в специальной военной операции, получат еще и "президентскую" выплату в размере 400 тысяч рублей. Указ об этом подписал глава государства Владимир Путин.

Это денежное вознаграждение также является единовременным. И оно предоставляется не только гражданам России, но и иностранным, которые подписали контракт сроком не менее чем на год.

Также из указа следует, что "президентскую" выплату предоставляют военнослужащим, которые проходят службу в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях и на Украине.

Кроме этих единовременных выплат военнослужащие в зоне СВО получают ежемесячную зарплату от 210 тыс. рублей и дополнительные стимулирующие выплаты, напомнили в правительстве Алтайского края.

Таким образом, контрактник из Алтайского края в общей сумме получит 1 410 000 рублей.

Какую еще поддержку оказывают военнослужащим и их семьям в Алтайском крае?

И государство, и правительство Алтайского края предоставляет военным и членам их семей ряд преференций, таких как льготная ипотека, бесплатное посещение детьми кружков, секций, оздоровительных лагерей и другие.

Также участники СВО и члены их семей имеют налоговые льготы. В частности, они освобождены от уплаты налога на имущество. По данным на середину октября, налоговые органы Алтайского края уже сделали перерасчет по налогу на имущество более тысячи членам семей участников специальной военной операции.

Всего же в Алтайском крае действует порядка 40 региональных мер поддержки участников СВО и их семей, которые направлены на оказание социальной, материальной, бытовой, медицинской помощи. На эти цели в 2024 году из бюджета региона направлено свыше 2,9 млрд рублей.

Вот только несколько мер поддержки для участников СВО и их семей:

комплексные медицинские осмотры, лечебно-диагностические и оздоровительные мероприятия;

обеспечение техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение;

компенсация расходов на оплату жилья, льготная цена на проездной билет;

семьям участников СВО, которые получили орден или звание Героя России, бесплатно предоставляются земельные участки для строительства жилого дома;

у членов семей участников СВО есть приоритетное право на включение в систему долговременного ухода;

членам семей участников СВО предоставляют материальную помощь, денежные выплаты или субсидию на газификацию;

есть внеочередное право на заготовку или приобретение древесины для индивидуального строительства, ремонта дома или возведения хозяйственных построек;

дети участников СВО посещают детские сады бесплатно;

у детей участников СВО есть преимущественное право приема в школы, колледжи (ссузы) и вузы Алтайского края. Так, в 2024 году более 300 детей участников СВО поступили по льготе в колледжи, и 120 – в вузы. Причем тем, кто поступил на обучение в вузы и ссузы, заплатили единовременную материальную помощь в размере 75 тысяч рублей.

Подробнее узнать о мерах поддержки участников СВО и их семей в Алтайском крае можно на сайте регионального Министерства социальной защиты.

Армейские будни/ Иллюстративное фото Екатерина Смолихина/amic.ru

Куда обращаться, если решил пойти служить по контракту?

Адрес пункта отбора на военную службу по контракту в Алтайском крае: Барнаул, пр. Сибирский, 43.

Телефон/факс: 8 (3852) 61-15-07.

Круглосуточный телефон горячей линии по вопросам службы по контракту: 117.

Кроме того, с вопросами участники СВО, а также их семьи могут обратиться по телефонам:

8 (3852) 27-36-01 – контакт-центр Минсоцзащиты;

8 (3852) 55-67-77 – филиал государственного фонда "Защитники Отечества" в Алтайском крае.