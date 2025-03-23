Вечерний пожар уничтожил надворные постройки в алтайском селе

Площадь возгорания составила порядка 50 "квадратов"

23 марта 2025, 13:30, ИА Амител

Пожар / Фото: pxhere.com/ru/photo/1328700

Вечером 22 марта в селе Верх-Катунское Бийского района на улице Чапаева загорелись надворные постройки. На момент прибытия пожарных строения были охвачены открытым пламенем, рассказали в МЧС Алтайского края.

"В результате пожара повреждены стены летней кухни и сайдинг жилого дома. Уничтожены гараж и дровяник", – сообщили спасатели.

Площадь возгорания составила порядка 50 "квадратов". На месте работали восемь пожарных, задействовано три единицы техники. Обошлось без пострадавших.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Всего за сутки 22 марта в Алтайском крае вспыхнуло 12 пожаров, причем десять из них – в жилом секторе.