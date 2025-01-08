Вечером 8 января в Барнауле отключат подачу воды для 155 тысяч жителей

Потребителей просят сделать необходимый запас воды — работы продлятся с 22:00 8 января до 22:00 9 января

08 января 2025, 10:55, ИА Амител

Водопроводный кран / Фото: pxhere.com

Вечером 8 января в Барнауле ограничат подачу водоснабжения примерно для 155 тысяч человек. В основном под отключение попадет центральная часть города – Железнодорожный и Октябрьский районы, а также прилегающие к ним территории Центрального, Ленинского и Индустриального районов.

Всего под отключения попадут 1029 многоквартирных жилых домов, 10 886 частных домов, 57 детских садов, 28 школ, 56 медицинских учреждений, 2422 административных здания. Потребителей просят сделать необходимый запас воды – работы продлятся с 22:00 8 января до 22:00 9 января.

Узнать, попадает ли ваш дом под отключение или нет, можно по ссылке.