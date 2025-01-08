Вечером 8 января в Барнауле отключат подачу воды для 155 тысяч жителей
Потребителей просят сделать необходимый запас воды — работы продлятся с 22:00 8 января до 22:00 9 января
08 января 2025, 10:55, ИА Амител
Вечером 8 января в Барнауле ограничат подачу водоснабжения примерно для 155 тысяч человек. В основном под отключение попадет центральная часть города – Железнодорожный и Октябрьский районы, а также прилегающие к ним территории Центрального, Ленинского и Индустриального районов.
Всего под отключения попадут 1029 многоквартирных жилых домов, 10 886 частных домов, 57 детских садов, 28 школ, 56 медицинских учреждений, 2422 административных здания. Потребителей просят сделать необходимый запас воды – работы продлятся с 22:00 8 января до 22:00 9 января.
Узнать, попадает ли ваш дом под отключение или нет, можно по ссылке.
13:58:26 08-01-2025
то есть чтобы понять, ограничат мне воду или нет, нужно скачать Телеграмм?
14:13:45 08-01-2025
Гость (13:58:26 08-01-2025) то есть чтобы понять, ограничат мне воду или нет, нужно скач... Выключите режим идиота и пройдите по ссылке на новость ниже. Там есть карта отключаемых районов. Но для вас видимо это слишком сложно... Тогда на всякий случай наберите воды в пару тазиков.
19:18:28 08-01-2025
Гость (14:13:45 08-01-2025) Выключите режим идиота и пройдите по ссылке на новость ниже.... Минимум 5 человек не могут выключить режим идиота. Продолжайте минусовать. Узнаем сколько вас.
18:33:41 09-01-2025
Гость (14:13:45 08-01-2025) Выключите режим идиота и пройдите по ссылке на новость ниже.... умник ткни эту ссылку сам и поймешь о чем речь.
14:22:25 08-01-2025
Гость (13:58:26 08-01-2025) то есть чтобы понять, ограничат мне воду или нет, нужно скач... Лучше воды набери - хуже не буде. Карта, графики - это всё хорошо, но как показывает практика, все может быть.
14:55:33 08-01-2025
Гость (13:58:26 08-01-2025) то есть чтобы понять, ограничат мне воду или нет, нужно скач... нужно немного пошевелить мозгами, если они есть
07:46:30 09-01-2025
Гость (13:58:26 08-01-2025) то есть чтобы понять, ограничат мне воду или нет, нужно скач... Господи, а вы что всё ещё из телевизора и радио "информацию" потребляете?!
14:23:08 08-01-2025
А почему раньше не писали, что ограничат с 22 часов 8 января до 22 9го? Только обозначали числа 8-9? Сразу нельзя было сообщить?
19:46:05 08-01-2025
Гость (14:23:08 08-01-2025) А почему раньше не писали, что ограничат с 22 часов 8 января... Писали в декабре прошлого года. Это достаточно "раньше". И сейчас ещё не опоздали.
15:41:09 08-01-2025
Продажу пива каждый день ограничивают с 22 часов. Почему не организован подвоз в цистернах?
21:21:24 08-01-2025
Информация была 31 декабря, с указанием даты и времени.