Ведущий маркетолог посетил Алтай и рассказал, как принимать бизнес-решения в кризис

Он уверен, что сейчас нужны управленцы и исполнители, способные искать новые выходы из ситуации

27 ноября 2024, 08:30, ИА Амител

Предприниматель / Фото: unsplash.com / Microsoft Edge

Барнаул посетил Аркадий Цукер – один из ведущих маркетологов. Он родился с тяжелой формой ДЦП, но уже в 17 лет создал свою компанию. Его история – вдохновляющий пример для сотен тысяч поклонников. Сегодня он известный исследователь, маркетолог и философ. В столице Алтайского края Аркадий Цукер бывает примерно дважды в год. В этот раз он провел "Школу бизнес-мышления для управленцев и управленческих команд" и ответил на вопросы Business FM Барнаул – как принимать решения в кризисные времена.

Бизнес-тренер уверен: в эпоху финансовых и общественных потрясений, активного развития ИИ и века, где первостепенны идеи и информация, рынку нужны управленцы и исполнители, кто умеет правильно мыслить и создавать новые решения для себя и мира.

"Первое, что нужно знать, что наше время не тяжeлое, наше время лeгкое, интересное, любопытное, в котором очень много возможностей. Эффективность нашего бизнеса, прежде всего, зависит не от того, что происходит вокруг, а от того, как мы интерпретируем то, что вокруг происходит. Мы занимаемся освоением инструментов мышления, которые позволяют наковырять позитив из любой, самой непростой ситуации", – сказал он.

Эксперт посоветовал не слушать ничьих советов – так человек делегирует ответственность на того, кто его дал. Также Цукер призвал превращать все, что встречается в жизни, в инструмент, помогающий принимать собственные решения. Сам маркетолог, по его словам, живет позитивным мышлением.