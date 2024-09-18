Вегетарианскую продукцию в России будут обозначать специальным знаком

Предложено использовать зеленую букву "Р" с листком в зеленом пятиугольнике

18 сентября 2024, 14:14, ИА Амител

Вегетарианство / Фото: pxhere.com

В России решили создать независимую инфраструктуру сертификации вегетарианской продукции после ухода из страны иностранных систем, сообщает РИА Новости.

Национальная система сертификации вегетарианской продукции стала необходимостью, поскольку с 2022 года иностранные компании перестали проводить контроль российских производителей таких товаров.

В Роскачестве подчеркнули, что необходимость такого ГОСТа связана не только с ростом доли приверженцев ЗОЖа, но и с отсутствием единых требований к условиям производства вегетарианской продукции и процедуре ее сертификации.

"ГОСТ "Р" разработан с учетом наилучших зарубежных практик и международных стандартов – наличие гармонизированных, понятных для ключевых партнеров требований к продуктам на растительной основе позволяет, в том числе, раскрыть экспортный потенциал российских продуктов питания. Мы ожидаем, что документ станет своего рода отправной точкой для систематизации пищевых продуктов и пищевых ингредиентов растительного происхождения", – объяснил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Ранее в России предложили запретить вегетарианство для детей, поскольку при таком питании у них наблюдается дефицит полезных веществ.