Вегетарианство предложили запретить для детей в России

Автор инициативы отметила, что у вегетарианцев наблюдается дефицит полезных веществ

18 октября 2023, 16:33, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России на законодательном уровне предложили запретить вегетарианство и сыроедение, пишет RT. С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По словам омбудсмена, у детей-вегетарианцев наблюдается дефицит железа, цинка, кальция, йода, белка, а также витаминов В12 и D. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

При этом, как заявила Волынец, законодательно вегетарианство и сыроедение, в том числе в первые годы жизни, не запрещено. Однако за подобное родителей должны наказывать, считает уполномоченный по правам ребенка.

