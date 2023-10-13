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Красноярские родители-сыроеды заявили, что их дочь умерла от коронавируса

Истощение девочки они назвали сопутствующими последствиями болезни

13 октября 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Супружеская пара родителей-сыроедов из Красноярска заявила, что их двухлетняя дочь умерла от коронавируса, а истощение было сопутствующим последствием болезни. Об этом сообщает Shot.

Родители девочки заявили, что не кормили детей продуктами животного происхождения, потому что не ели их сами. Также рассказали, что не ходили в обычные больницы к врачам, обращались только к гомеопатам.

Говорят, что болезнь ребенка не восприняли всерьез, потому что не было температуры. 

Ранее сообщалось, что семья получала деньги от государства на собственный бизнес.

Происшествия

Комментарии 6

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Гость

19:43:19 13-10-2023

А что говорят врачи-мясоеды ? Два года назад болел этой китайской заразой. Реально ни чего ни ел . Ни больничный хавчик ни домашние пельмени . Пил только фанту и кефир. За 10 дней 15 кг скинул.

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Гость

02:18:53 14-10-2023

Гость (19:43:19 13-10-2023) А что говорят врачи-мясоеды ? Два года назад болел этой кита... Фанту-то зачем? Химозу эту. И так интоксикация организма была, раз аппетит пропал, а вы еще добавляли.

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Элен без ребят

20:21:36 13-10-2023

почему психическим разрешают иметь детей?

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Интересно

21:53:30 13-10-2023

А сколько детей не мыроелов умерли и в больнице от короны, от пневманий. И врачи ничего не могли сделать

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Гость

15:25:18 14-10-2023

Интересно (21:53:30 13-10-2023) А сколько детей не мыроелов умерли и в больнице от короны, о... Сколько? Ни одного не знаю.

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Гость

23:56:24 13-10-2023

Почему психическим разрешают писать комментарии на амике?

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