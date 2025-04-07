Прокат велосипедов вернулся на улицы Барнаула. Фото

Парковки велосипедов пока замечены преимущественно в центре города

07 апреля 2025, 13:00, ИА Амител

Велопрокат в Барнауле / Фото: amic.ru

Вслед за электросамокатами в Барнаул вернулись прокатные велосипеды. Стоянки с ними появились пока преимущественно в центре города: в районе площади Октября, у ЦУМа и на проспекте Строителей. Ранее amic.ru писал, что на улицах Барнаула до 10 апреля будет выставлено около 2,5 тыс. самокатов.

Напомним, в прошлом году для упорядочивания использования электросамокатов в Барнауле были организованы специальные зоны для парковки и установлены информационные таблички "Переходите пешком" на пешеходных переходах. Также стало запрещено передвигаться на самокатах на пешеходной улице Мало-Тобольской и в парке "Изумрудный".