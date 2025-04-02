Власти Барнаула работают над снижением числа конфликтов между самокатчиками и пешеходами

Начатую в прошлом году работу продолжат

02 апреля 2025, 14:10, ИА Амител

Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в 2024 году было несколько проблем, связанных с использованием электросамокатов, в частности, нарушение ПДД и хаотичная парковка. Об этом сообщили в администрации города во время совещания, на котором обсудили правила для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в текущем году.

Как отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, в прошлом году для упорядочивания использования электросамокатов было реализовано несколько мер.

В частности, обозначили специальные зоны для парковки и установили информационные таблички "Переходите пешком" на пешеходных переходах по проспекту Ленина и улицам Молодежной, Димитрова и Пионеров. Также определили участки, где нельзя передвигаться на электросамокатах, – парки и пешеходные зоны.

"Помимо этого, усилен контроль за соблюдением скоростного режима и движением по пешеходным зонам. Эти шаги направлены на снижение конфликтов между пользователями самокатов, пешеходами и водителями", – подчеркнул Валерий Ведяшкин.

Ранее в правительстве РФ обсудили запрет езды на электросамокатах по тротуарам.