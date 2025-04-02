Власти Барнаула работают над снижением числа конфликтов между самокатчиками и пешеходами
Начатую в прошлом году работу продолжат
02 апреля 2025, 14:10, ИА Амител
В Барнауле в 2024 году было несколько проблем, связанных с использованием электросамокатов, в частности, нарушение ПДД и хаотичная парковка. Об этом сообщили в администрации города во время совещания, на котором обсудили правила для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в текущем году.
Как отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, в прошлом году для упорядочивания использования электросамокатов было реализовано несколько мер.
В частности, обозначили специальные зоны для парковки и установили информационные таблички "Переходите пешком" на пешеходных переходах по проспекту Ленина и улицам Молодежной, Димитрова и Пионеров. Также определили участки, где нельзя передвигаться на электросамокатах, – парки и пешеходные зоны.
"Помимо этого, усилен контроль за соблюдением скоростного режима и движением по пешеходным зонам. Эти шаги направлены на снижение конфликтов между пользователями самокатов, пешеходами и водителями", – подчеркнул Валерий Ведяшкин.
Ранее в правительстве РФ обсудили запрет езды на электросамокатах по тротуарам.
14:19:23 02-04-2025
владельцы самокатов, точнее владельцы прибыли от самокатов, тут как бы не при делах...!?
Казырно!?
17:17:39 02-04-2025
Гость (14:19:23 02-04-2025) владельцы самокатов, точнее владельцы прибыли от самокатов, ... Что такое слово "кАзырно"? Если корень слова кОзырь.
17:36:50 02-04-2025
Гость (17:17:39 02-04-2025) Что такое слово "кАзырно"? Если корень слова кОзырь. ... У вас кОзырями бьются...
А у нас с кАзырей ходят...
И не путайте!
18:02:19 02-04-2025
Гость (17:36:50 02-04-2025) У вас кОзырями бьются...А у нас с кАзырей ходят...И ... казлами у вас ходят? Действительно, лучше не путать
19:12:29 02-04-2025
Гость (17:36:50 02-04-2025) У вас кОзырями бьются...А у нас с кАзырей ходят...И ... Заходят точно также с кОзырей. Попытка написать "с кАзырей" вызывает красное подчеркивание в любой проге, умник.
14:22:32 02-04-2025
прибыль - важнее всего!...
понятно...
14:29:47 02-04-2025
да кто ваши таблички "переходите пешком" читает? на всех перекрестках несуться, петляя между машин по диагонали и всяко разно.
вот прям свежий пример в памяти: Ленина- Молодежная, нечётная сторона, 31.03 примерно в 8:45, три самоката с четырьмя великовозрастными дебилами пронеслись, между машин и, представляете, ваши таблички не заметили! там камеры есть, можно посмотреть, при желании. кстати, а сколько денежек из бюджета потратили на эти бесполезные таблички, которые читают только пешеходы, когда стоят на красный?
14:37:30 02-04-2025
Элен без ребят (14:29:47 02-04-2025) да кто ваши таблички "переходите пешком" читает? на всех пер... из серии - как бы что сделать, что бы ни чего не делать...
14:34:25 02-04-2025
обязать владельцев оборудовать самокаты микроконтроллерами, движение по тротуару - макс. 5 км/ч, по проезжей части - ну 25-30, движение по запрещенным участкам - не едет, бросили самокат не на парковке - не заканчивать поездку, т.е. продолжать списывать деньги за поездку. Думаю реально, а сколько внедрение стоить будет, но это уже их дело.
14:41:22 02-04-2025
Гость (14:34:25 02-04-2025) по проезжей части - ну 25-30,
И пока эти балбесы докатятся до полной остановки, после попадания переднего колеса в ямку, от них даже ушей не останется. Все об асфальт сотрется.
Нечего им делать ни на тротуарах, ни на проезжей части.
16:03:53 02-04-2025
Гость (14:34:25 02-04-2025) обязать владельцев оборудовать самокаты микроконтроллерами, ... Сформулируйте и отправьте это предложение на площадку Форума "Сильные идеи для нового времени", где как раз сейчас продолжается сбор идей. Не сомневаюсь, что найдёте там поддержку ...
14:40:59 02-04-2025
Каким образом "УСИЛЕН КОНТРОЛЬ" за соблюдением скорости?
Эффективность принятых мер вызывает вопросы у всех кроме тех кто из принимает.
Но их это и не волнует
14:46:57 02-04-2025
на штрафстоянку подсобрать эту технику-нет самокатов-нет доходов...И людям спокойно...
17:04:41 02-04-2025
..... (14:46:57 02-04-2025) на штрафстоянку подсобрать эту технику-нет самокатов-нет дох... В городе автомобилей во много тысяч раз больше, чем самокатов. Они убивают пешеходов и на переходах, и на тротуарах. Сплошь и рядом занимают пешеходные зоны под парковку, не оставляя прохода. Когда их будут вывозить на штрафстоянку?
14:54:06 02-04-2025
"снижением числа конфликтов между самокатчиками и пешеходами"-------- Нет самокатов на тротуарах, нет конфликтов. В идеале вообще нет прокатных электросамокатов. Частники себя ведут намного культурнее. Они свои деньги потратили. И не 50-100 рублей за 15 минут. Вам сколько высших образований надо получить или как высоко по карьерной лестнице залезть, для элементарнейших действий?
11:26:45 03-04-2025
Как можно работать над проблемой, если она в корне не имеет решения. Отсутствие велодорожек т пр.