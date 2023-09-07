Велосипедист получил травмы в ДТП с автобусом в Барнауле

Госпитализация ему не потребовалась

07 сентября 2023, 22:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Автобус сбил велосипедиста в Барнауле. Как сообщает "В курсе 22", инцидент произошел возле дома № 53в на Балтийской сегодня вечером.

Как установили правоохранители, 35-летний водитель автобуса допустил столкновение с 37-летним велосипедистом. Последний получил телесные повреждения, однако госпитализация ему не потребовалась.

По данному факту полицейские проводят проверку, подробности происшествия выясняются.