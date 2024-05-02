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Водитель иномарки сбил курьера в Барнауле

Пострадавшего велосипедиста увезли в больницу

02 мая 2024, 14:27, ИА Амител

ДТП на проспекте Строителей / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП на проспекте Строителей / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле водитель иномарки сбил велосипедиста, сообщили в ГИБДД.

ДТП случилось 2 мая в 10:30 в районе дома № 117 по проспекту Строителей.

47-летний автолюбитель на Skoda Rapid наехал на 36-летнего курьера, когда тот, по предварительным данным, пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда.

Пострадавшего увезли в больницу. Предварительно, виноват в произошедшем велосипедист.

Барнаул ДТП

Комментарии 8

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Гость

14:49:11 02-05-2024

Доставщики пусть пешком ходят. 1 км можно за 10 минут пройти.

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Гость

14:53:02 02-05-2024

Эти курьеры уже надоели на тратуарах.

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Гость

14:59:17 02-05-2024

В темноте 2 раза чуть не сбивал, едут без света, не видно совсем, каких то даунов набрали которые себе бессмертными считают.

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Гость

15:13:16 02-05-2024

Будет теперь пенсию ему пожизненно по инвалидности перечислять.

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АМИКСО

16:58:24 02-05-2024

не спешившись с велосипеда.

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Гость

18:09:47 02-05-2024

А зачем акцентировать "иномарки"? Это даёт какую то дополнительную информацию? Несёт в себе скрытый смысл?

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Дон Торпедро

09:22:06 03-05-2024

Гость (18:09:47 02-05-2024) А зачем акцентировать "иномарки"? Это даёт какую то дополнит... Был бы ВАЗ и курьера бы раскатали и водитель бы погиб

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Дон Торпедро

09:18:39 03-05-2024

Самокат кат-кат...как так

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