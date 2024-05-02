Водитель иномарки сбил курьера в Барнауле

Пострадавшего велосипедиста увезли в больницу

02 мая 2024, 14:27, ИА Амител

ДТП на проспекте Строителей / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле водитель иномарки сбил велосипедиста, сообщили в ГИБДД.

ДТП случилось 2 мая в 10:30 в районе дома № 117 по проспекту Строителей.

47-летний автолюбитель на Skoda Rapid наехал на 36-летнего курьера, когда тот, по предварительным данным, пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда.

Пострадавшего увезли в больницу. Предварительно, виноват в произошедшем велосипедист.