Водитель иномарки сбил курьера в Барнауле
Пострадавшего велосипедиста увезли в больницу
02 мая 2024, 14:27, ИА Амител
ДТП на проспекте Строителей / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле водитель иномарки сбил велосипедиста, сообщили в ГИБДД.
ДТП случилось 2 мая в 10:30 в районе дома № 117 по проспекту Строителей.
47-летний автолюбитель на Skoda Rapid наехал на 36-летнего курьера, когда тот, по предварительным данным, пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда.
Пострадавшего увезли в больницу. Предварительно, виноват в произошедшем велосипедист.
14:49:11 02-05-2024
Доставщики пусть пешком ходят. 1 км можно за 10 минут пройти.
14:53:02 02-05-2024
Эти курьеры уже надоели на тратуарах.
14:59:17 02-05-2024
В темноте 2 раза чуть не сбивал, едут без света, не видно совсем, каких то даунов набрали которые себе бессмертными считают.
15:13:16 02-05-2024
Будет теперь пенсию ему пожизненно по инвалидности перечислять.
16:58:24 02-05-2024
не спешившись с велосипеда.
18:09:47 02-05-2024
А зачем акцентировать "иномарки"? Это даёт какую то дополнительную информацию? Несёт в себе скрытый смысл?
09:22:06 03-05-2024
Гость (18:09:47 02-05-2024) А зачем акцентировать "иномарки"? Это даёт какую то дополнит... Был бы ВАЗ и курьера бы раскатали и водитель бы погиб
09:18:39 03-05-2024
Самокат кат-кат...как так