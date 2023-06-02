Венеролог связал рост заболеваемости сифилисом с возвращением мигрантов
В 2022 году в стране выявили 27,8 тысячи случаев заболевания
02 июня 2023, 14:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Специалист Минздрава Николай Потекаев рассказал о том, почему в России растёт заболеваемость сифилисом. Его слова передаёт РБК.
Потекаев отмечает, что число обращений за медицинской помощью выросло в 2021-2022 годах, когда в страну увеличился поток мигрантов. Он считает, что два этих явления связаны.
По статистике, в 2020 году в России выявили 15,3 тысячи случаев заболевания сифилисом, а в 2022 году число обращений к врачам с этой проблемой выросло до 27,8 тысячи случаев.
Ранее сообщалось, что 22% совершеннолетних людей в Алтайском крае курят.
14:12:04 02-06-2023
Тут в предыдущем рассказе, за кишлак и паранджу было много заступников... Вот и получайте и распишитесь !!!
15:51:12 02-06-2023
Всех мигрантов давно уже в обязательном порядке проверяют на СПИД, сифилис и туберкулез. Товарищу из Минздрава нужно умерить свою ксенофобию. Или самому идти работать дворником.
15:59:42 02-06-2023
Кто бы сомневался. А барышням, которые ведутся на восточные сказки, помнить всегда надо, что там особо здоровьем не заморачиваются, и резиновые изделия применять не принято. И сифилис, и другие зппп, да и вспышки кори/полимиелита/краснухи из-за отсутствия вакцинации.... Думайте, и поддерживайте отечественного производителя, который хотя бы за человека вас считает. А лучше в замуж уходите, плодитесь и размножайтесь.