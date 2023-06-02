Венеролог связал рост заболеваемости сифилисом с возвращением мигрантов

В 2022 году в стране выявили 27,8 тысячи случаев заболевания

02 июня 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Специалист Минздрава Николай Потекаев рассказал о том, почему в России растёт заболеваемость сифилисом. Его слова передаёт РБК.

Потекаев отмечает, что число обращений за медицинской помощью выросло в 2021-2022 годах, когда в страну увеличился поток мигрантов. Он считает, что два этих явления связаны.

По статистике, в 2020 году в России выявили 15,3 тысячи случаев заболевания сифилисом, а в 2022 году число обращений к врачам с этой проблемой выросло до 27,8 тысячи случаев.

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