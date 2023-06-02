На Алтае каждый пятый – курильщик. Названы способы избавиться от вредной привычки

Завязать с сигаретами можно и без помощи специалистов, но не у каждого это получается

02 июня 2023, 07:15, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

22% совершеннолетних жителей Алтайского края являются курильщиками. Из них 70% хотят бросить, но самостоятельно справиться с этой пагубной привычкой получается далеко не у всех. Победить никотиновую зависимость таким людям с помощью лекарств, психотерапии и даже классической музыки помогают специалисты регионального наркологического центра. В День борьбы с табаком в медицинском учреждении побывал и корреспондент amic.ru.

Слезть с никотиновой "иглы"

Желание казаться модным, более взрослым, своим в компании, стрессы на работе или в личной жизни и другие причины толкают людей к курению. Многие сейчас предпочитают обычным сигаретам вейпы и айкос и при этом убеждены, что никакого вреда от таких шалостей нет. Однако ущерб здоровью от подобных испарителей весьма значительный, безопасных вариантов курения просто не существует. В итоге это баловство быстро перерастает в привычку, и слезть с никотиновой "иглы" на самом деле не так-то просто.

Только в 2022 году в Алтайский краевой наркологический диспансер за квалифицированной помощью обратилось 2179 человек. В данный момент лечение от этой зависимости здесь проходят три человека. В их числе и жительница Барнаула Алина, которая курила на протяжении последних 10 лет.

"Я поняла, что портится голос. Сама занимаюсь вокалом, и мне это мешает. Во-вторых, страдает репродуктивная функция, нервная система, сердце, лёгкие", – делится курильщица с десятилетним стажем.

Завязать с сигаретами девушка пробовала сама, но побороть зависимость не получилось. Есть у Алины и опыт посещения частных клиник, однако показ страшных картинок, таких же, как на пачках с сигаретами, результата тоже не принёс. За помощью к квалифицированным специалистам Алина обратилась в наркодиспансер, где ей подобрали эффективную терапию, и уже прошло два месяца как она не сделала ни одной затяжки.

Бросить курить благодаря творчеству Моцарта

Методик проведения терапии для пациентов много, и для каждого специалисты краевого учреждения находят индивидуальный подход, рассказывает клинический психолог Галина Неверова. Но начинается лечение всегда с психологической диагностики. Определяют степень выраженности зависимости и эмоциональное состояние пациента.

"Мы проводим мотивационную терапию. Есть специальный набор тестовых методик, пациенты отвечают на вопросы, и мы, согласно собранной информации, выставляем стадию зависимости. Всё идёт в комплексе. Мы используем когнитивно-поведенческие терапии, фотогенные тренировки. Количество никотина в организме снижается в течение месяца", – рассказывает Галина Неверова.

Помимо медикаментов, в борьбе с табаком здесь практикуют применение различного психотерапевтического оборудования, в частности – комплекс аудиовизуальной стимуляции с креслом нулевой гравитации, где для повышения восприятия используется прослушивание классической музыки. Чтобы нормализовать импульсы головного мозга и повысить уровень серотонина, пациентам ставят композиции Моцарта и Шопена. Врачи говорят, что метод действительно эффективный. А ещё помогает спорт, вкусная еда и хорошие сексуальные отношения.

Но успех лечения во многом зависит от усилий самого пациента, отмечают специалисты наркодиспансера. Необходимо укреплять свою силу воли, выполнять рекомендации врача и работать с психологом. Только в этом случае человек сможет достичь желаемого результата.

Дарья Маркова