НОВОСТИЗдоровье

На Алтае каждый пятый – курильщик. Названы способы избавиться от вредной привычки

Завязать с сигаретами можно и без помощи специалистов, но не у каждого это получается

02 июня 2023, 07:15, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

22% совершеннолетних жителей Алтайского края являются курильщиками. Из них 70% хотят бросить, но самостоятельно справиться с этой пагубной привычкой получается далеко не у всех. Победить никотиновую зависимость таким людям с помощью лекарств, психотерапии и даже классической музыки помогают специалисты регионального наркологического центра. В День борьбы с табаком в медицинском учреждении побывал и корреспондент amic.ru.

Слезть с никотиновой "иглы"

Желание казаться модным, более взрослым, своим в компании, стрессы на работе или в личной жизни и другие причины толкают людей к курению. Многие сейчас предпочитают обычным сигаретам вейпы и айкос и при этом убеждены, что никакого вреда от таких шалостей нет. Однако ущерб здоровью от подобных испарителей весьма значительный, безопасных вариантов курения просто не существует. В итоге это баловство быстро перерастает в привычку, и слезть с никотиновой "иглы" на самом деле не так-то просто.

Только в 2022 году в Алтайский краевой наркологический диспансер за квалифицированной помощью обратилось 2179 человек. В данный момент лечение от этой зависимости здесь проходят три человека. В их числе и жительница Барнаула Алина, которая курила на протяжении последних 10 лет.

"Я поняла, что портится голос. Сама занимаюсь вокалом, и мне это мешает. Во-вторых, страдает репродуктивная функция, нервная система, сердце, лёгкие", – делится курильщица с десятилетним стажем.

Завязать с сигаретами девушка пробовала сама, но побороть зависимость не получилось. Есть у Алины и опыт посещения частных клиник, однако показ страшных картинок, таких же, как на пачках с сигаретами, результата тоже не принёс. За помощью к квалифицированным специалистам Алина обратилась в наркодиспансер, где ей подобрали эффективную терапию, и уже прошло два месяца как она не сделала ни одной затяжки.

Фото: amic.ru

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Бросить курить благодаря творчеству Моцарта

Методик проведения терапии для пациентов много, и для каждого специалисты краевого учреждения находят индивидуальный подход, рассказывает клинический психолог Галина Неверова. Но начинается лечение всегда с психологической диагностики. Определяют степень выраженности зависимости и эмоциональное состояние пациента.

"Мы проводим мотивационную терапию. Есть специальный набор тестовых методик, пациенты отвечают на вопросы, и мы, согласно собранной информации, выставляем стадию зависимости. Всё идёт в комплексе. Мы используем когнитивно-поведенческие терапии, фотогенные тренировки. Количество никотина в организме снижается в течение месяца", – рассказывает Галина Неверова.

Помимо медикаментов, в борьбе с табаком здесь практикуют применение различного психотерапевтического оборудования, в частности – комплекс аудиовизуальной стимуляции с креслом нулевой гравитации, где для повышения восприятия используется прослушивание классической музыки. Чтобы нормализовать импульсы головного мозга и повысить уровень серотонина, пациентам ставят композиции Моцарта и Шопена. Врачи говорят, что метод действительно эффективный. А ещё помогает спорт, вкусная еда и хорошие сексуальные отношения.

Но успех лечения во многом зависит от усилий самого пациента, отмечают специалисты наркодиспансера. Необходимо укреплять свою силу воли, выполнять рекомендации врача и работать с психологом. Только в этом случае человек сможет достичь желаемого результата.

Дарья Маркова

Фото: unsplash.com

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Комментарии 11

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Гость

07:54:24 02-06-2023

Названы способы избавиться от вредной привычки --- можно в армии избавиться

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Гость

08:39:01 02-06-2023

Гость (07:54:24 02-06-2023) Названы способы избавиться от вредной привычки --- можно в а... пока был в учебке, а это 1985, реально некогда было курить, гоняли жуть, а как в войска отправили, там опять начал

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Гость

08:19:55 02-06-2023

К сожалению, медицина для нас менее авторитетна чем реклама. И доступность делает своё дело.

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Элен без ребят

08:36:13 02-06-2023

бросать нужно, но у кого большой стаж, будьте аккуратнее с этим делом. я бросила 7 месяцев назад и чуть кони не двинула. 6 мес. из больниц не выходила, сейчас отпустило немного. а к никотину совсем не тянет.

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Гость

13:47:23 02-06-2023

Элен без ребят (08:36:13 02-06-2023) бросать нужно, но у кого большой стаж, будьте аккуратнее с э... Жаль.

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Гость

10:28:32 02-06-2023

Закурил в 19 лет. Тогда в сигареты табак еще добавляли. Бросал 5 раз. Бросить курить просто! Примерно по 2-3 года не курил. Когда начинал заново курить выходило с начала пачка в день и потом доходило до 2,5 пачек Вингстона в день. Тогда резко бросал. И так 5 раз. Последний раз бросил в 2010 году и как отрезал. Честно говоря, жалко денег на это гамно! Сейчас сигареты-это пропитанное непонятным раствором дерьмо. Лучше за эти деньги стакан хорошей огненной воды принять, скушать вкусное мороженное, чем с соской целый день ходить.

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Гость

13:37:13 02-06-2023

Гость (10:28:32 02-06-2023) Лучше за эти деньги стакан хорошей огненной воды принять К сожалению, тут происходит вытеснение одной пагубной привычки другой, ещё более разрушительной и замещение... я бросил курить- начал выпивать, бросил пить- теперь, как ужаленный, обжираюсь мороженым... тоже так себе увлечение...

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Гость

10:34:11 02-06-2023

Курил 18 лет по пачке, бросил благодаря книге "Легкий способ ....", читал 2 месяца подряд раза 3 во время перекура в туалете. Не курю более 16 лет и даже не тянуло никогда , не снилось и т.д.

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Гость

10:46:42 02-06-2023

Если у вас близкий человек от курения умрет, легко бросите. А пока петух не клюнет, мало кто задумывается

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Бросивший курить

11:26:12 02-06-2023

Курил 42 года. Настраивался на "бросить" более года. Решил сигаретные денежки потрачу на приобретение инструмента. хорошая подстежка для "бросить". Не курю уже почти 3 года, иногда внутренний червячек подтрунивает - пойдем покурим. Вывод: Только личное решение, все остальное не поможет, но облегчит процесс

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Гость

12:15:24 02-06-2023

Я вообще не когда не бросаю курить, за 40 лет не разу и не планирую бросать.

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