Вера Брежнева лишилась последнего бизнеса в России
Совладелец вышел из дела, потому что Брежнева в нем не участвовала
06 декабря 2023, 06:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Певица Вера Брежнева лишилась своего последнего бизнеса в России. Об этом сообщает Mash.
Речь идет о бутике женской одежды Myseasons. Его Брежнева открыла вместе с дизайнером Ханной Хмелевой в Санкт-Петербурге. Источники утверждают, что Хмелева вышла из совместного предприятия, потому что Вера Брежнева не участвовала в ведении бизнеса.
Уточняется, что певица должна была отвечать за продвижение бренда, в то время как у дизайнера в проекте были другие обязанности.
Теперь Ханна Хмелева является единственной владелицей бутика.
06:53:33 06-12-2023
Вы за эту бывалую и довольно уже затасканную гражданку не беспокойтесь) она живет уже который год в Италии, на берегу озера Гарда. Там хорошо, красиво, муж денег дает, лепота просто) А вы думали она в 404 для фронта трудится? Нееее) Такие любят надевать вышиванки находясь в тысячах километров от военных действий.
10:29:20 06-12-2023
Гость (06:53:33 06-12-2023) Вы за эту бывалую и довольно уже затасканную гражданку не бе... Каждый патриот имеет виллу в Италии. Причем чем больше вилла, тем громче слова про патриотизм. А если у вас нет виллы, то вы не патриот а тот кого обманывают.
07:23:32 06-12-2023
Они считают, что после победы все компенсируют. Запад, у которого ВВП в 70 раз больше, технологии в 100 раз выше и ушли на 100 лет вперед, теоретически не может проиграть. Иначе получится что бешеные деньги и высокие технологии Запад может себе засунуть, а это для них обидно. И необъяснимо. Они могут подумать что с Россией Бог
09:38:09 06-12-2023
я уж было подумал - девственности...!?