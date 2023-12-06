Вера Брежнева лишилась последнего бизнеса в России

Совладелец вышел из дела, потому что Брежнева в нем не участвовала

06 декабря 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Певица Вера Брежнева лишилась своего последнего бизнеса в России. Об этом сообщает Mash.

Речь идет о бутике женской одежды Myseasons. Его Брежнева открыла вместе с дизайнером Ханной Хмелевой в Санкт-Петербурге. Источники утверждают, что Хмелева вышла из совместного предприятия, потому что Вера Брежнева не участвовала в ведении бизнеса.

Уточняется, что певица должна была отвечать за продвижение бренда, в то время как у дизайнера в проекте были другие обязанности.

Теперь Ханна Хмелева является единственной владелицей бутика.