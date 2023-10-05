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Верховный шаман РФ заявил, что ядерной войны не будет

По его словам, если кто-то захочет применить ядерное оружие, то Россия накроет всех

05 октября 2023, 23:11, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оо во время поездки в Москву заявил, что ядерной войны не будет. Его слова передает РИА Новости.

Шаман сказал, что если кто-то захочет применить ядерное оружие, то ядерное оружие России накроет всех. Поэтому, как он считает, все боятся и ядерной войны не будет. 

Ранее эксперт прокомментировал слова Маргариты Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью и рассказал о том, каковы реальные последствия такого происшествия.

Комментарии 7

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Гость

00:17:00 06-10-2023

А у нас есть верховный шаман, а верховная колдунья тоже есть?

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гость

06:45:18 06-10-2023

очередной самопровозглашённый клоун

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Гость

07:07:35 06-10-2023

Согласен со словами Верховного шамана.А вот европейские цивилизованные политики буровят чушь и ведут наглую антироссийскую политику,"упуская"из своих тыковок,то обстоятельство,что Россия является ядерной державой и всё для них может кончится горением в аду.

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Гость

08:38:16 06-10-2023

Не собака лает, шаман говорит)))

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Гость

13:57:29 06-10-2023

Гость (08:38:16 06-10-2023) Не собака лает, шаман говорит)))... Да не просто шаман, а Верховный)))

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Гость

14:23:14 06-10-2023

Шаман, ядерная война, Верховный ... - всё смешалось в доме Облонских.

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Гость

14:33:05 06-10-2023

Гость (14:23:14 06-10-2023) Шаман, ядерная война, Верховный ... - всё смешалось в доме О... Вы, видимо, в школе не застали ЕГЭ. Сейчас говорят: - Всё смешалось в доме Обломовых.

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