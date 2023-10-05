Верховный шаман РФ заявил, что ядерной войны не будет

По его словам, если кто-то захочет применить ядерное оружие, то Россия накроет всех

05 октября 2023, 23:11, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оо во время поездки в Москву заявил, что ядерной войны не будет. Его слова передает РИА Новости.

Шаман сказал, что если кто-то захочет применить ядерное оружие, то ядерное оружие России накроет всех. Поэтому, как он считает, все боятся и ядерной войны не будет.

Ранее эксперт прокомментировал слова Маргариты Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью и рассказал о том, каковы реальные последствия такого происшествия.