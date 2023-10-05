Верховный шаман РФ заявил, что ядерной войны не будет
По его словам, если кто-то захочет применить ядерное оружие, то Россия накроет всех
05 октября 2023, 23:11, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оо во время поездки в Москву заявил, что ядерной войны не будет. Его слова передает РИА Новости.
Шаман сказал, что если кто-то захочет применить ядерное оружие, то ядерное оружие России накроет всех. Поэтому, как он считает, все боятся и ядерной войны не будет.
Ранее эксперт прокомментировал слова Маргариты Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью и рассказал о том, каковы реальные последствия такого происшествия.
00:17:00 06-10-2023
А у нас есть верховный шаман, а верховная колдунья тоже есть?
06:45:18 06-10-2023
очередной самопровозглашённый клоун
07:07:35 06-10-2023
Согласен со словами Верховного шамана.А вот европейские цивилизованные политики буровят чушь и ведут наглую антироссийскую политику,"упуская"из своих тыковок,то обстоятельство,что Россия является ядерной державой и всё для них может кончится горением в аду.
08:38:16 06-10-2023
Не собака лает, шаман говорит)))
13:57:29 06-10-2023
Гость (08:38:16 06-10-2023) Не собака лает, шаман говорит)))... Да не просто шаман, а Верховный)))
14:23:14 06-10-2023
Шаман, ядерная война, Верховный ... - всё смешалось в доме Облонских.
14:33:05 06-10-2023
Гость (14:23:14 06-10-2023) Шаман, ядерная война, Верховный ... - всё смешалось в доме О... Вы, видимо, в школе не застали ЕГЭ. Сейчас говорят: - Всё смешалось в доме Обломовых.