После ядерного взрыва тяжелые последствия будут в любом случае, рассказал amic.ru специалист

04 октября 2023, 17:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Сети бурно обсуждают заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что ядерный взрыв над Сибирью не приведет ни к каким серьезным последствиям, кроме того, что выйдет из строя электроника.

Напомним, Симоньян считает, что, "если произвести взрыв в сотнях километрах", ядерной зимы не будет, и никто не умрет от онкозаболеваний, зато из строя будет выведена вся радиоэлектроника и все спутники. При этом она сослалась на слова "умного человека", который "разбирается в этом вопросе".

Однако сибиряки, многие из которых до сих пор ощущают на себе последствия ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, возмущены до крайности.

Редакция amic.ru обратилась с этим вопросом к специалисту: к редактору портала "Геоэнергетика.ру" Борису Марцинкевичу. Он объяснил, что произойдет, если ядерное устройство взорвется в воздушном пространстве.

"Вариант, при котором в результате ядерного взрыва до земли добирался только электромагнитный импульс, военными специалистами наверняка прорабатывался. Подобные наработки наверняка имеются. Что касается создания таких зарядов – это вопрос в спецотделы, к специальным людям. Теоретически это возможно, было ли реализовано на практике – утверждать не берусь. Но в любом случае такого рода действия планируются над территорией врага", – отметил Марцинкевич.

То есть без тяжелых последствий не обойдется: все это описано в теории поражающих факторов ядерного взрыва. Если такой взрыв происходит на высоте, скажем, десяти километров, ударный фронт отсутствует, высокая температура отсутствует, а вот радиоактивные осадки выпадут, но через какой промежуток времени и в каком месте – все зависит от розы ветров.