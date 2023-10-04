Эксперт объяснил, чем грозит Сибири ядерный взрыв, о котором заявила Симоньян
После ядерного взрыва тяжелые последствия будут в любом случае, рассказал amic.ru специалист
04 октября 2023, 17:43, ИА Амител
В Сети бурно обсуждают заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что ядерный взрыв над Сибирью не приведет ни к каким серьезным последствиям, кроме того, что выйдет из строя электроника.
Напомним, Симоньян считает, что, "если произвести взрыв в сотнях километрах", ядерной зимы не будет, и никто не умрет от онкозаболеваний, зато из строя будет выведена вся радиоэлектроника и все спутники. При этом она сослалась на слова "умного человека", который "разбирается в этом вопросе".
Однако сибиряки, многие из которых до сих пор ощущают на себе последствия ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, возмущены до крайности.
Редакция amic.ru обратилась с этим вопросом к специалисту: к редактору портала "Геоэнергетика.ру" Борису Марцинкевичу. Он объяснил, что произойдет, если ядерное устройство взорвется в воздушном пространстве.
"Вариант, при котором в результате ядерного взрыва до земли добирался только электромагнитный импульс, военными специалистами наверняка прорабатывался. Подобные наработки наверняка имеются. Что касается создания таких зарядов – это вопрос в спецотделы, к специальным людям. Теоретически это возможно, было ли реализовано на практике – утверждать не берусь. Но в любом случае такого рода действия планируются над территорией врага", – отметил Марцинкевич.
То есть без тяжелых последствий не обойдется: все это описано в теории поражающих факторов ядерного взрыва. Если такой взрыв происходит на высоте, скажем, десяти километров, ударный фронт отсутствует, высокая температура отсутствует, а вот радиоактивные осадки выпадут, но через какой промежуток времени и в каком месте – все зависит от розы ветров.
"Электромагнитному импульсу, как известно, никакой ветер не мешает. Это сферическая волна, которая уходит во все стороны, в том числе вниз. Можно представить, что ожидает территорию, на которую он обрушится. Окажутся поражены не только системы связи, но прочие системы жизнеобеспечения, которые держатся на электронике. Это объекты инфраструктуры, электростанции, системы управления железными дорогами и так далее. Следует добавить, что договоры о запрете вывода ядерного оружия на околоземную орбиту с этим и связаны: если вдруг что-то нехорошее там произойдет, то внизу все погаснет, погрузится во мрак. Причем сложность в том, что электромагнитный импульс нельзя остановить средствами ПВО", – указал специалист.
20:43:49 04-10-2023
Комментировать слова сумасшедшей телеведущей не нужно. Полная безответственность за слова в эфире.
10:59:22 05-10-2023
гость (20:43:49 04-10-2023) Комментировать слова сумасшедшей телеведущей не нужно. Полна... не нужно, ибо Маргарита уже активно строчит заявления на комментирующих
00:09:02 05-10-2023
А что если взорвать термоядерную бомбу над элитным поселком «Княжье озеро», расположенным в 25 км от Москвы. Он отличается прекрасной природой и имеет продуманную инфраструктуру. В шаговой доступности находятся магазины, банки, медицинские центры и даже небольшой зоопарк. НАТО и амерсы тогда точно напугаютя, а Маргарита будет довольна !
20:05:40 23-10-2023
Свято верит в стереотипы о Сибири, которая якобы из себя представляет только лишь одну сплошную, безлюдную, ледяную пустыню, с кучей деревьев, имеющая ничтожное значение. В общем, традиционное отношение Москвы к Сибири.