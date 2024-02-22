Верховный суд признал законным отказ допустить Надеждина до выборов

Рассмотрение иска заняло около девяти часов

22 февраля 2024, 06:40, ИА Амител

Борис Надеждин / Фото со страницы Бориса Надеждина во "ВКонтакте"

Верховный суд РФ в среду признал законным отказ ЦИК допустить Бориса Надеждина до выборов президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Рассмотрение иска заняло около девяти часов. За это время суд заслушал доводы сторон, допросил свыше десяти свидетелей, а также исследовал значительный объем письменных материалов.

Сам Надеждин не явился на слушания. Его представители просили суд отменить решения избиркома в связи с допущенными ошибками. Среди свидетелей были те, чьи подписи ЦИК не принял из-за формальных нарушений в бланке. Представитель ЦИК же называл требования необоснованными с точки закона и базирующимися на общих рассуждениях.

Напомним, что 8 февраля ЦИК отказал Надеждину из-за высокого процента брака в подписях – из 60 тысяч отобранных для проверки недействительными признали свыше девяти тысяч из них. Для регистрации кандидата таких должно быть не более 5%.