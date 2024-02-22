Верховный суд признал законным отказ допустить Надеждина до выборов
Рассмотрение иска заняло около девяти часов
22 февраля 2024, 06:40, ИА Амител
Верховный суд РФ в среду признал законным отказ ЦИК допустить Бориса Надеждина до выборов президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Рассмотрение иска заняло около девяти часов. За это время суд заслушал доводы сторон, допросил свыше десяти свидетелей, а также исследовал значительный объем письменных материалов.
Сам Надеждин не явился на слушания. Его представители просили суд отменить решения избиркома в связи с допущенными ошибками. Среди свидетелей были те, чьи подписи ЦИК не принял из-за формальных нарушений в бланке. Представитель ЦИК же называл требования необоснованными с точки закона и базирующимися на общих рассуждениях.
Напомним, что 8 февраля ЦИК отказал Надеждину из-за высокого процента брака в подписях – из 60 тысяч отобранных для проверки недействительными признали свыше девяти тысяч из них. Для регистрации кандидата таких должно быть не более 5%.
06:55:34 22-02-2024
Правильно) а сейчас начнется самое интересное: ЦИК опубликовал официальные расходы кандидатов, не прошедших квалификационный отбор. И там у Борюсика дырка между реально потраченными бабками и 100 миллионов рублей от израильтянина Максима Каца, которые были Борюсику переданы на избирательную компанию. Плюс о задолженности перед ними сообщили многие сборщики подписей. То есть Борюсик их кинул. Стоит ожидать разборок внутри оппозиции - кто крыса и почему так поступил)
07:25:45 22-02-2024
Гость (06:55:34 22-02-2024) Правильно) а сейчас начнется самое интересное: ЦИК опубликов... Путина любишь?
08:36:36 22-02-2024
Гость (07:25:45 22-02-2024) Путина любишь?... Как президента да, а так - нет. (С)
13:06:30 22-02-2024
Гость (08:36:36 22-02-2024) Как президента да, а так - нет. (С)... как там гласит одна из заповедей-не сотвори себе кумира
08:58:09 22-02-2024
Гость (06:55:34 22-02-2024) Правильно) а сейчас начнется самое интересное: ЦИК опубликов... У вас эта информация из достоверных источников? Подтвердить чем то можете?
Этими уменьшительно-ласкетельными обращениями, вас элита журналистики заразила?
10:06:24 22-02-2024
Гость (08:58:09 22-02-2024) У вас эта информация из достоверных источников? Подтвердить ... Источники для вас очень достоверные) Медуза и БРИФ об этом написали. Посмотри телегу самого Каца. А насчет Надеждина, то я его всерьез не могу воспринимать, поэтому как к ребенку отношусь. Человек десяток лет кочующий по ток-шоу госТВ, и получающий за это деньги просто не может быть никаким оппозиционером, даже шутливо-картонным.
07:59:06 22-02-2024
Кто бы сомневался... У нас же только один кандидат идеальный... И подписи за него все правильные.
08:59:15 22-02-2024
Кто бы сомневался.
09:49:34 22-02-2024
Борька Надеждин был единственной надеждой иноагентов и либерастов.
10:54:45 22-02-2024
Безнадеждин ахахааа
15:07:12 22-02-2024
Сразу понятно что в этом ЦИРКе бесполезно участвовать.