Вернитесь к реальности. Эксперты рассказали, как побороть синдром главного героя

Иногда он может прибавить самоуверенности, но зачастую лишь вредит

30 октября 2024, 08:14, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Синдром главного героя может привести к психическим проблемам. Его обладателям кажется, что весь мир вращается вокруг них. Иногда это помогает стать увереннее в себе, а иногда приводит к отрыву от реальности и "звездной болезни". Как лучше работать с синдромом не допуская проблем – "Секрету фирмы" объяснили эксперты.

В частности, бизнес-тренер, эксперт Moscow Business School Игорь Шутов считает, что синдром необходимо уметь контролировать. Если он подавляет волю и свободу выбора, то это может грозить психосоматическими проблемами.

Если вы замечаете у себя его симптомы, то следует помочь себе, добавил психолог-консультант Александр Ларионов. Для этого нужно задать пять вопросов:

Что я сейчас чувствую, когда выполняю то или иное действие? О чем я думаю, совершая то или иное действие? Как реагирует мое тело? В чем причина моего желания? Может быть, за моим желанием стоит какой-то страх?

Это поможет прояснить ситуацию и задуматься над другими, более продуктивными стратегиями поведения. Побороть синдром главного героя можно намеренным смещением фокуса с себя. Следует заняться самоанализом, отмечая случаи проявления синдрома, уделять больше внимания тому, что рассказывают другие. Также следует проявлять эмпатию и просить близких или коллег говорить, если что-то пойдет не так.