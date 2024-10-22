Глупо изображать кота. Алтайские преподаватели о том, грозит ли краю бум квадробинга
В ряде случаев это модное увлечение может вызвать нарушение идентичности у ребенка, считает психолог
22 октября 2024, 12:10, ИА Амител
Проблема, которую сейчас активно обсуждают в российском обществе, сильно преувеличена. Такое мнение в беседе с газетой "За науку" высказали преподаватели Алтайского госуниверситета. По их словам, несмотря на популярность в больших городах, в провинции встретить квадроберов почти невозможно.
Также они высказались о том, может ли новое увлечение подростков перерасти в по-настоящему массовое явление.
"Снижение интеллектуального уровня"
Завкафедрой социологии и конфликтологии АлтГУ Виктор Нагайцев подчеркнул, что не знает, насколько популярна эта субкультура в Москве и других крупных городах. Но в Барнауле преподаватель не видел ни одного квадробера.
Само явление он считает не опасным, пусть и довольно глупым.
"С точки зрения социолога я бы сказал, что в этом движении нет особой проблемы, потому что существовали более деструктивные группы, такие как готы и эмо. Они были популярны в 2000-х, но уже в 2010-х сошли на нет и никаких негативных последствий не принесли. Другое дело, что, посмотрев на то, чем квадроберы занимаются, я бы сделал вывод о снижении интеллектуального уровня в молодежной среде, потому что глупо изображать из себя кота и ходить в общественных местах на четвереньках", – цитирует Нагайцева издание.Ученый подчеркнул, что сейчас квадробинг приковывает к себе слишком много "незаслуженного внимания". И добавил, что, возможно, с ним даже не надо бороться.
"Для того чтобы квадроберство как массовое явление постепенно исчезало, со стороны взрослых должна быть дана трезвая оценка ситуации и мягкое внушение ребенку, что это несерьезная, неинтеллектуальная деятельность. Но одними запретами это прекратить невозможно. Большой вопрос, стоит ли с этим бороться вообще: у субкультуры пройдет цикл развития и, достигнув своего пика, пойдет на спад", – сказал преподаватель.
"Не очень приятное явление"
Согласна с тем, что квадробинг пока не так распространен, как о нем говорят, и старший преподаватель кафедры общей и прикладной психологии АлтГУ Александра Милина. В ее практике и опыте ее коллег пока не было обращений родителей по поводу детей-квадроберов.
"В определенном возрасте все переодевались на детские утренники в зайчиков, белочек, кошечек и испытывали потребность подражать животному поведению в игровом процессе. Но проблема в том, что квадробинг, в отличие от детских переодеваний, может вызывать нарушение самоидентичности", – замечает эксперт.Из возможных причин, почему подростки так заинтересовались подражанием животным, Милина выделила две:
- квадробинг вызвал обеспокоенность общества, его уже требуют запретить. Молодежи нравится то, что запрещают;
- подростки часто стараются примкнуть к какой-то группе или субкультуре.
"Негативный отклик это вызывает у тех, кто видит процесс квадробинга. Это явление само по себе не очень приятное – видеть, как парни и девушки бегают по паркам на четвереньках", – сказала психолог.
Она отметила, что не считает само явление чем-то плохим. Но при этом Александра Милина убеждена, что увлечение молодежи квадробингом будет очень недолгим. По крайней мере, если чиновники и лидеры мнений перестанут раздувать из него слишком большую проблему.
"Можно вспомнить возникшую в прошлом году и канувшую в Лету субкультуру "ЧВК Редан", когда у нас по торговым центрам "прогоняли пауков". Где они сейчас? Тишь да гладь. В любую эпоху явления, течения, субкультуры возникали вроде как из ничего и уходили туда же. Время покажет, что станет с квадроберами", – передает слова преподавателя "ЗН".
Что такое квадробинг?
Квадробинг – увлечение, ставшее популярным у подростков в 2024 году. Молодые люди всячески подражают животным – не только внешним обликом, но и поведением. Так, в соцсети TikTok появилось множество роликов, где подростки в масках кошек и собак бегают на четвереньках по паркам и другим общественным местам. На маркетплейсах появилось немало товаров для этого направления: например, специальный корм и небольшое жилище для квадроберов.
Модное увлечение детей вызвало бурю обсуждений во взрослом обществе. Согласно опросу социологического агентства "Вебер", каждый второй россиянин убежден, что квадробинг опасен для детской психики. Также к вопросу подключились и депутаты Госдумы. Парламентарий Сергей Колунов обратился к уполномоченному по правам ребенка с идеей разработать меры наказания для родителей квадроберов, вплоть до лишения родительских прав и уголовной ответственности. А депутат Нина Останина призвала детей, которые видят рядом с собой "кошечек" и "собачек", снимать их на видео и высмеивать.
Позднее стало известно, что группа депутатов Госдумы готовит поправки в Административный кодекс, предполагающий штрафы для родителей квадроберов.
12:28:34 22-10-2024
готы и эмо --- и никто с ними не боролся. Может потому что они никого не кусали. Поканчивали с жизнью иногда, но это же были их проблемы. Других то не трогали
06:36:27 23-10-2024
Гость (12:28:34 22-10-2024) готы и эмо --- и никто с ними не боролся. Может потому что о... а квадроберы кого-то покусали? просто я не в курсе
12:36:39 22-10-2024
сочувст может вызвать нарушение идентичности у ребенка, ------ а возможно это увлечение научит молодое поколение быть добрее к братьям нашим меньшим в отличие от сегодняшних...
12:47:50 22-10-2024
Гость (12:36:39 22-10-2024) сочувст может вызвать нарушение идентичности у ребенка, ----... нет.. что бы понять как тяжело животным. они должны пожить на теплотрассе. подхватить блох и питаться на помойке
12:43:19 22-10-2024
сколько таких. 10 человек на всю Россию с такими девиациями, и те по большей части в Москве? Зато уже месяц про это трубят. Занятся ведать нечем.
13:05:00 22-10-2024
Гость (12:43:19 22-10-2024) сколько таких. 10 человек на всю Россию с такими девиациями,... На взлетной в районе дома 41 гуляет, сходите гляньте.
14:42:48 22-10-2024
Гость (13:05:00 22-10-2024) На взлетной в районе дома 41 гуляет, сходите гляньте.... это неправда,нет такого там
12:46:40 22-10-2024
Что я могу сказать на тему квадробинга... Мяу мяу😂
14:29:05 22-10-2024
Гость (12:46:40 22-10-2024) Что я могу сказать на тему квадробинга... Мяу мяу😂... Гаф гаф
15:22:00 22-10-2024
Сергей (14:29:05 22-10-2024) Гаф гаф... Ну вот. Отличный содержательный диалог получился😂
12:50:46 22-10-2024
Да и так уже всем ясно, что раздувание дыма делается с целью отвлечения внивания от провалов в экономике и социальной сфере. Рубль чахнет, цены растут, на международной арене дружим только с племенами туба-юмба, рождаемость падает, смертность растет. С территории своей страны врага выбить не можеим. И во всём виноваты подростки в костюмах кошек и собак. А сидящие в ГБ и правительстве, те ни в чём не виноваты.
12:52:27 22-10-2024
когда я была маленькой, кхе- кхе, людей, изображающих животных, мебель и других людей, если это не являлось профессией, помещали в психиатрические стационары и долго лечили, чтобы они не мешали адекватным строить светлое будущее, не боясь быть покусанными. почему сейчас с этим носятся- непонятно. всех жЫвотных нужно отправить в "приюты", а с выродивших их, взыскать плату за содержание, кормление и лечение. тыщ 100 в месяц. вот увидите, как все резко разлюбят "котиков", возьмут в руки ремень и будут их пороть, пока усы и хвост не отпадут.
12:55:02 22-10-2024
Элен без ребят (12:52:27 22-10-2024) когда я была маленькой, кхе- кхе, людей, изображающих живот... Это точно. Дети сейчас невероятно избалованы.
13:03:35 22-10-2024
Элен без ребят (12:52:27 22-10-2024) когда я была маленькой, кхе- кхе, людей, изображающих живот... Жесткая Лена
13:03:36 22-10-2024
Элен без ребят (12:52:27 22-10-2024) когда я была маленькой, кхе- кхе, людей, изображающих живот... Как интересно - ради того, чтобы вы строили светлое будущее, кого-то запихивали в психушку. Но что-то того будущего вокруг не видно. И чего бы это? Плохо строили, или мало по психушкам распихали? Надо еще больше, и тогда-то вы точно его построите, это светлое будущее, адекватные наши. Заодно можно еще кого-нибудь посадить и кого-нибудь расстрелять. Ведь строить светлое будущее вечно кто-то мешает. Кругом сплошные враги.
05:55:14 23-10-2024
Гость (13:03:36 22-10-2024) Как интересно - ради того, чтобы вы строили светлое будущее,... А ничего,что вы пользуетесь тем,что было построено тогда?
14:45:17 22-10-2024
Элен без ребят (12:52:27 22-10-2024) когда я была маленькой, кхе- кхе, людей, изображающих живот... потому что теперь мы вместо светлого будущего строим капитализм.
12:58:48 22-10-2024
Ничего, что прошлая новость о якобы маме с девочкой-кошкой в кафе - фейк голимый? Зато какой повод обсудить общественную опасность очередного якобы движения. Главное, почаще вбрасывать, хотя бы пару раз в день.
14:19:32 22-10-2024
Гость (12:58:48 22-10-2024) Ничего, что прошлая новость о якобы маме с девочкой-кошкой в... В смысле фейк? Видео же есть
14:50:48 22-10-2024
Гость (14:19:32 22-10-2024) В смысле фейк? Видео же есть... а почитать, что там реально было?
09:34:39 23-10-2024
Гость (14:50:48 22-10-2024) а почитать, что там реально было? ... а почитать --- на заборе?
13:12:55 22-10-2024
нету их, НЕТ! и не было.
Пара-тройка психически неуравновешенных вызвали такую бурю? аж законы принимаем, на высшем политическом уровне обсуждаем. Вас опять дурят, господа. Возмущайтесь, выдумывайте какие-то аналитические исследования, загружайте работой профильных специалистов. Это ЕДИНСТВЕННАЯ проблема на сегодня, аминь
13:37:32 22-10-2024
У нас в стране капитализм и либеральная идея - забейте на этих квадроберов, вам же гомосеки и шизофреники жить не мешают? Или мешают?
14:26:42 22-10-2024
Как и всякая молодежная субкультура, со временем сойдет на нет, но для ускорения процесса, ремень на заднее место, особо увлеченным, очень полезным будет.
14:35:38 22-10-2024
ППШариков (14:26:42 22-10-2024) Как и всякая молодежная субкультура, со временем сойдет на н... Шарик, тебя на АП забанили что ли ? 😳
14:36:33 22-10-2024
ППШариков (14:26:42 22-10-2024) Как и всякая молодежная субкультура, со временем сойдет на н... какая еще субкультура? где и когда в последний (да хотя бы в первый) раз вы видели подобное? не на экране смартфона в фейковом ролике, а в жизни? где и когда? в каком количестве? какой величины была стая, чтобы можно было обсуждать это как субкультуру? Если сможете внятно ответить честно, принесу извинения. А пока это кое-чьи бредовые расстройства — то есть группа патологических процессов, для которых характерно искаженное представление о реальности и действительности. Развиваются на фоне того или иного заболевания. Чаще всего при шизофрении. УВЫ
15:26:49 22-10-2024
Гость (14:36:33 22-10-2024) какая еще субкультура? где и когда в последний (да хотя бы в... Видимо для вас "ученые" АлтГУ не являются авторитетами.
14:49:27 22-10-2024
квадроберы пол беды, они никому не мешают. Займитесь лучше зоошизой, которые собирают к себе бездомных животных и терроризируют соседей.
15:48:49 22-10-2024
нет.. что бы понять как тяжело животным. они должны пожить на теплотрассе.------- почему они? Вы!
16:30:11 22-10-2024
Один педофил долго лечился от зоофилии, но с появлением детей-квадроберов, всего его усилия пошли коту под хвост.