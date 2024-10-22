Глупо изображать кота. Алтайские преподаватели о том, грозит ли краю бум квадробинга

В ряде случаев это модное увлечение может вызвать нарушение идентичности у ребенка, считает психолог

22 октября 2024, 12:10, ИА Амител

Фото: кадр с YouTube-канала wikiHow

Проблема, которую сейчас активно обсуждают в российском обществе, сильно преувеличена. Такое мнение в беседе с газетой "За науку" высказали преподаватели Алтайского госуниверситета. По их словам, несмотря на популярность в больших городах, в провинции встретить квадроберов почти невозможно.

Также они высказались о том, может ли новое увлечение подростков перерасти в по-настоящему массовое явление.

"Снижение интеллектуального уровня"

Завкафедрой социологии и конфликтологии АлтГУ Виктор Нагайцев подчеркнул, что не знает, насколько популярна эта субкультура в Москве и других крупных городах. Но в Барнауле преподаватель не видел ни одного квадробера.

Само явление он считает не опасным, пусть и довольно глупым.

"С точки зрения социолога я бы сказал, что в этом движении нет особой проблемы, потому что существовали более деструктивные группы, такие как готы и эмо. Они были популярны в 2000-х, но уже в 2010-х сошли на нет и никаких негативных последствий не принесли. Другое дело, что, посмотрев на то, чем квадроберы занимаются, я бы сделал вывод о снижении интеллектуального уровня в молодежной среде, потому что глупо изображать из себя кота и ходить в общественных местах на четвереньках", – цитирует Нагайцева издание.Ученый подчеркнул, что сейчас квадробинг приковывает к себе слишком много "незаслуженного внимания". И добавил, что, возможно, с ним даже не надо бороться.

"Для того чтобы квадроберство как массовое явление постепенно исчезало, со стороны взрослых должна быть дана трезвая оценка ситуации и мягкое внушение ребенку, что это несерьезная, неинтеллектуальная деятельность. Но одними запретами это прекратить невозможно. Большой вопрос, стоит ли с этим бороться вообще: у субкультуры пройдет цикл развития и, достигнув своего пика, пойдет на спад", – сказал преподаватель.

"Не очень приятное явление"

Согласна с тем, что квадробинг пока не так распространен, как о нем говорят, и старший преподаватель кафедры общей и прикладной психологии АлтГУ Александра Милина. В ее практике и опыте ее коллег пока не было обращений родителей по поводу детей-квадроберов.

"В определенном возрасте все переодевались на детские утренники в зайчиков, белочек, кошечек и испытывали потребность подражать животному поведению в игровом процессе. Но проблема в том, что квадробинг, в отличие от детских переодеваний, может вызывать нарушение самоидентичности", – замечает эксперт.Из возможных причин, почему подростки так заинтересовались подражанием животным, Милина выделила две:

квадробинг вызвал обеспокоенность общества, его уже требуют запретить. Молодежи нравится то, что запрещают;

подростки часто стараются примкнуть к какой-то группе или субкультуре.

"Негативный отклик это вызывает у тех, кто видит процесс квадробинга. Это явление само по себе не очень приятное – видеть, как парни и девушки бегают по паркам на четвереньках", – сказала психолог.

Она отметила, что не считает само явление чем-то плохим. Но при этом Александра Милина убеждена, что увлечение молодежи квадробингом будет очень недолгим. По крайней мере, если чиновники и лидеры мнений перестанут раздувать из него слишком большую проблему.

"Можно вспомнить возникшую в прошлом году и канувшую в Лету субкультуру "ЧВК Редан", когда у нас по торговым центрам "прогоняли пауков". Где они сейчас? Тишь да гладь. В любую эпоху явления, течения, субкультуры возникали вроде как из ничего и уходили туда же. Время покажет, что станет с квадроберами", – передает слова преподавателя "ЗН".

Что такое квадробинг?

Квадробинг – увлечение, ставшее популярным у подростков в 2024 году. Молодые люди всячески подражают животным – не только внешним обликом, но и поведением. Так, в соцсети TikTok появилось множество роликов, где подростки в масках кошек и собак бегают на четвереньках по паркам и другим общественным местам. На маркетплейсах появилось немало товаров для этого направления: например, специальный корм и небольшое жилище для квадроберов.

Модное увлечение детей вызвало бурю обсуждений во взрослом обществе. Согласно опросу социологического агентства "Вебер", каждый второй россиянин убежден, что квадробинг опасен для детской психики. Также к вопросу подключились и депутаты Госдумы. Парламентарий Сергей Колунов обратился к уполномоченному по правам ребенка с идеей разработать меры наказания для родителей квадроберов, вплоть до лишения родительских прав и уголовной ответственности. А депутат Нина Останина призвала детей, которые видят рядом с собой "кошечек" и "собачек", снимать их на видео и высмеивать.

Позднее стало известно, что группа депутатов Госдумы готовит поправки в Административный кодекс, предполагающий штрафы для родителей квадроберов.