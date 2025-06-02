Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились

Беседа велась на русском языке

02 июня 2025, 20:11, ИА Амител

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле 16 мая / Фото: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

В Стамбуле завершились переговоры российской и украинской делегаций, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, переговоры продолжались за закрытыми дверями более часа и велись на русском языке. В настоящее время журналистов начали собирать на встречу с российской делегацией.

Состав российской делегации остался неизменным с прошлой встречи, а украинской – увеличился до 14 человек.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что 2 июня российская делегация будет готова представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев согласен на переговоры с российской стороной, но ждет от Москвы меморандума до их начала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это требование неконструктивным и подчеркнул, что главное сейчас – продолжить процесс прямых переговоров.

Предыдущий раунд российско-украинских консультаций состоялся 16 мая. Встреча завершилась договоренностями об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также представлением видения будущего прекращения огня.