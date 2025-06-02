Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились
Беседа велась на русском языке
02 июня 2025, 20:11, ИА Амител
В Стамбуле завершились переговоры российской и украинской делегаций, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, переговоры продолжались за закрытыми дверями более часа и велись на русском языке. В настоящее время журналистов начали собирать на встречу с российской делегацией.
Состав российской делегации остался неизменным с прошлой встречи, а украинской – увеличился до 14 человек.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что 2 июня российская делегация будет готова представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев согласен на переговоры с российской стороной, но ждет от Москвы меморандума до их начала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это требование неконструктивным и подчеркнул, что главное сейчас – продолжить процесс прямых переговоров.
Предыдущий раунд российско-украинских консультаций состоялся 16 мая. Встреча завершилась договоренностями об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также представлением видения будущего прекращения огня.
20:39:51 02-06-2025
Может пора обнулить желенодорожный вокзал в Киеве - им можно а нам нельзя - ну тогда ждите еще.
21:18:16 02-06-2025
Переговоры...обхохотаться..ни о чем опять
21:33:01 02-06-2025
Смотрю тайминг переговоров:
• 25 минут назад- Члены делегации Украины на переговорах с РФ начали покидать дворец Чираган.
• 35 минут назад- Делегации России и Украины отправились на обед, который для обеих сторон по отдельности организовала турецкая сторона.
Укропы даже пожрать не успели, через 10 минут уехали!