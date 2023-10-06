Вернувшихся в Россию айтишников предложили проверять через ФСБ
Представитель Госдумы считает, что они могут быть завербованы
06 октября 2023, 22:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев прокомментировал идею поддержки для обратных релокантов. По его мнению, предложенные меры являются чрезмерными.
В интервью радиостанции "Говорит Москва" Соболев заявил, что уехавшие айтишники должны либо оставаться там, куда они уехали, либо на них нужно наложить санкции в случае возвращения.
"Вот сейчас они вернутся, а не завербованы ли они, будут ли вредить своей стране по возвращении?" – сказал Соболев.
Он предложил разбираться с этим сотрудникам ФСБ.
Соболев уверен, что "какую-то" проверку возвращающиеся в страну должны пройти.
04:04:30 07-10-2023
Это подонки которых вообще нечего пускать в Россию. В тяжелую минуту они бросили Родину скрывшись от мобилизации.
18:32:24 07-10-2023
Гость (04:04:30 07-10-2023) Это подонки которых вообще нечего пускать в Россию. В тяжелу... О боже мой!!! :)
19:17:13 07-10-2023
Айтишники на уровне пользователя компьютером и интернетом ?
09:36:49 07-10-2023
Там для них железную дорогу собираются строить по северам. Можно ещё Байкал с Москвой каналом соеденить.
09:57:18 07-10-2023
Нашим везде ведьмы мерещатся
11:53:20 07-10-2023
Гость (09:57:18 07-10-2023) Нашим везде ведьмы мерещатся... Хорошо в америке,там никакие ведьмы не мерещатся,никакой охоты на них.Потому что там царствует демократия и свобода.
16:02:28 07-10-2023
Гость (09:57:18 07-10-2023) Нашим везде ведьмы мерещатся... Не только нашим. Знакомый работал в фирме, которая немцам принадлежала. Так они после начала СВО заменили им всю технику, так как забоялись, что в нашей технике (ноутбуки, телефоны и т.д.) могут быть вживлены следящие за их (немцев) деятельностью чипы и жучки. Вдруг наше правительство подкупило кого из сотрудников =)
10:31:11 07-10-2023
Один раз они в попыхах сбежали, в следующий уже осмысленно диверсию совершат и утащат чего - нибудь. Один злодей вертолет угнал.
19:17:09 08-10-2023
Олег (10:31:11 07-10-2023) Один раз они в попыхах сбежали, в следующий уже осмысленно д... угнал и этим пацанов наших убил. он все еще просто злодей, да?
12:50:26 07-10-2023
А кому из них придет в голову возвращаться? На Милохина посмотрели и сразу передумали.
16:03:42 07-10-2023
Алекс (12:50:26 07-10-2023) А кому из них придет в голову возвращаться? На Милохина посм... У нас коллега вернулся полгода назад. У него здесь семья, родственники остались. Так что вернулся к ним.