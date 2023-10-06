НОВОСТИОбщество

Вернувшихся в Россию айтишников предложили проверять через ФСБ

Представитель Госдумы считает, что они могут быть завербованы

06 октября 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев прокомментировал идею поддержки для обратных релокантов. По его мнению, предложенные меры являются чрезмерными.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Соболев заявил, что уехавшие айтишники должны либо оставаться там, куда они уехали, либо на них нужно наложить санкции в случае возвращения.

"Вот сейчас они вернутся, а не завербованы ли они, будут ли вредить своей стране по возвращении?" – сказал Соболев.

Он предложил разбираться с этим сотрудникам ФСБ.

Соболев уверен, что "какую-то" проверку возвращающиеся в страну должны пройти.

Работа

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

04:04:30 07-10-2023

Это подонки которых вообще нечего пускать в Россию. В тяжелую минуту они бросили Родину скрывшись от мобилизации.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:32:24 07-10-2023

Гость (04:04:30 07-10-2023) Это подонки которых вообще нечего пускать в Россию. В тяжелу... О боже мой!!! :)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:17:13 07-10-2023

Айтишники на уровне пользователя компьютером и интернетом ?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:49 07-10-2023

Там для них железную дорогу собираются строить по северам. Можно ещё Байкал с Москвой каналом соеденить.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:18 07-10-2023

Нашим везде ведьмы мерещатся

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:20 07-10-2023

Гость (09:57:18 07-10-2023) Нашим везде ведьмы мерещатся... Хорошо в америке,там никакие ведьмы не мерещатся,никакой охоты на них.Потому что там царствует демократия и свобода.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:28 07-10-2023

Гость (09:57:18 07-10-2023) Нашим везде ведьмы мерещатся... Не только нашим. Знакомый работал в фирме, которая немцам принадлежала. Так они после начала СВО заменили им всю технику, так как забоялись, что в нашей технике (ноутбуки, телефоны и т.д.) могут быть вживлены следящие за их (немцев) деятельностью чипы и жучки. Вдруг наше правительство подкупило кого из сотрудников =)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

10:31:11 07-10-2023

Один раз они в попыхах сбежали, в следующий уже осмысленно диверсию совершат и утащат чего - нибудь. Один злодей вертолет угнал.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:17:09 08-10-2023

Олег (10:31:11 07-10-2023) Один раз они в попыхах сбежали, в следующий уже осмысленно д... угнал и этим пацанов наших убил. он все еще просто злодей, да?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс

12:50:26 07-10-2023

А кому из них придет в голову возвращаться? На Милохина посмотрели и сразу передумали.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:42 07-10-2023

Алекс (12:50:26 07-10-2023) А кому из них придет в голову возвращаться? На Милохина посм... У нас коллега вернулся полгода назад. У него здесь семья, родственники остались. Так что вернулся к ним.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров