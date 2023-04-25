Вертай назад. В Алтайском крае снова будут развивать уличную торговлю
После активной борьбы с киосками и палатками власти решили увеличить их количество
25 апреля 2023, 07:05, ИА Амител
В Алтайском крае вновь намерены развивать торговлю в киосках и палатках, сообщает радиостанция Business FM Барнаул со ссылкой на Управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края. Продажи в нестационарных торговых объектах – перспективное направление предпринимательства, которое нужно поддерживать и поощрять, уверена заместитель начальника ведомства Галина Денежкина.
Зачем нужны киоски и палатки?
Чтобы помочь найти и расширить рынки сбыта продукции малых производств. Торговые сети – это, конечно, хорошо, но они не всегда охотно сотрудничают с малыми предприятиями. Поэтому и возникла необходимость поддержать мелкий бизнес. Для этого управление совместно с муниципалитетами уже провело работу над улучшением условий для развития малых форматов продаж, отметила Денежкина. В итоге только за один год нестационарных торговых объектов стало на 75 единиц больше. В основном это павильоны круглогодичного размещения, автолавки и сезонные торговые палатки. Также увеличилось количество мест сезонной торговли, где жители региона реализуют плодоовощную продукцию со своих участков.
"По краю на льготной основе использовалось 442 места, размещаемых преимущественно в местах высокого покупательского трафика. Прирост к 2021 году составил 15,1%. В основном это Барнаул, Бийск, Яровое и Алтайский район", – рассказала Галина Денежкина.
Всего в 2022 году в Алтайском крае работало четыре тысячи нестационарных торговых объектов: киосков, палаток, фургонов и других. Для сравнения: стационарных почти 14,5 тысячи, что в 3,5 раза больше.
Хорошо, но не везде
Однако если в Барнауле и городах с туристическим потенциалом это направление развивается, то в некоторых районах таких торговых точек просто нет, говорит Галина Денежкина. На данный момент НТО отсутствуют в семи муниципальных образованиях. Это Косихинский, Краснощёковский, Немецкий, Панкрушихинский, Суетский, Усть-Пристанский, Хабарский районы. Специалисты указывают, что обусловлено это низкой рентабельностью такого бизнеса в этих местностях и малочисленностью сёл.
Для поддержки бизнес-направления и в городах, и районах края решено обновить краевое законодательство. В частности, рассматривается возможность принять изменения в закон, которые продлят сроки действия разрешительных документов на право торговли, а также предусмотрят возможность для муниципалитетов закреплять в схемах размещения НТО маршруты или зоны движения объектов мобильной торговли.
"Увеличена периодичность внесения изменений в схемы размещения нестационарных торговых объектов до одного раза в квартал. Проведена работа в части предоставления товаропроизводителям преференций для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов", – подчеркнула Денежкина.
По словам Галины Денежкиной, перед властью стоит задача сохранить и увеличить сеть нестационарных объектов. В регионе будут поддерживать сезонную и развозную торговлю, давать преференции для производителей вблизи крупных торговых объектов и создавать больше точек продаж.
Отметим, что ещё не так давно позиция органов власти была противоположной, особенно в краевой столице. Сначала Барнаул очистили от многочисленных, и справедливости ради заметим, уже довольно старых киосков, затем ликвидировали уличные палаточные рынки, их перевезли в стационарные рынки под крышей. Чуть позже дошли до садоводов, впрочем, им тоже предоставляли торговые места – в металлических палатках с козырьком. Но в последние два-три года в Барнауле вновь стала развиваться торговля в нестационарных объектах: мини-пекарни, кофейни, цветочные, молочные и мясные киоски. Правда, разница в том, что сейчас такой способ продаж имеет законы и правила, которые нужно соблюдать, чтобы развивать это направление предпринимательства.
07:09:58 25-04-2023
НЭП!? Идём ленинским путём...? Я же говорил, от Социализма и от Коммунизма ни куда не деться!
09:55:00 25-04-2023
Гость (07:09:58 25-04-2023) НЭП!? Идём ленинским путём...? Я же говорил, от Социализма и... Вот совершенно ничего общего между "тогда" и "сейчас"...
09:43:27 25-04-2023
Торговые сети – это, конечно, хорошо/// Кто это такую ересь придумал? Хорошо исключительно только для владельцев сетей, для абсолютно всех остальных, в первую очередь, покупателей, сети- это плохо. И не говорите мне про оптовые поставки и якобы низкие цены- сети никогда не транслируют полученные дисконты на полочную стоимость товара, то, что отжимается у постащиков идёт в карман топов и хозяев сетей. И это ненормально. Был бы у нас нормальный губер, навёл бы порядок с торговыми сетями в крае. У нас же беспредел, покруче 90-х...
10:33:07 25-04-2023
Гость (09:43:27 25-04-2023) Торговые сети – это, конечно, хорошо/// Кто это такую ересь ... Совсем дур..чок, из социализма то уже выйди, как губернатор может повлиять на капиталистический рынок, где ты прочитал про такие механизмы.)))
13:39:08 25-04-2023
Гость (10:33:07 25-04-2023) Совсем дур..чок, из социализма то уже выйди, как губернатор ... Где ты, дурашка, капиталистический рынок при феодализме углядел?
09:49:05 25-04-2023
НЭП был временным вынужденным отступлением от социализма. Социализм не приветствует частный бизнес, характерный для капитализма. Хотя Китай внес в это поправки и удачно. И Вьетнам
10:52:10 25-04-2023
потом вернемся к картонкам на базаре
11:05:05 25-04-2023
Социалистические артели! Когда вступаешь в артель и вносишь свой пай, но если решил выйти из артели, то твой пай остаётся в артели! Своего рода страховка от частной собственности на средства производства и мелкобуржуазного характера трудящихся!!! При капитализме все высчитывается по процентам... И вообще ссудный процент - корень всего зла на земле!!!