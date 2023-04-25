После активной борьбы с киосками и палатками власти решили увеличить их количество

25 апреля 2023, 07:05, ИА Амител

В Алтайском крае вновь намерены развивать торговлю в киосках и палатках, сообщает радиостанция Business FM Барнаул со ссылкой на Управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края. Продажи в нестационарных торговых объектах – перспективное направление предпринимательства, которое нужно поддерживать и поощрять, уверена заместитель начальника ведомства Галина Денежкина.

Зачем нужны киоски и палатки?

Чтобы помочь найти и расширить рынки сбыта продукции малых производств. Торговые сети – это, конечно, хорошо, но они не всегда охотно сотрудничают с малыми предприятиями. Поэтому и возникла необходимость поддержать мелкий бизнес. Для этого управление совместно с муниципалитетами уже провело работу над улучшением условий для развития малых форматов продаж, отметила Денежкина. В итоге только за один год нестационарных торговых объектов стало на 75 единиц больше. В основном это павильоны круглогодичного размещения, автолавки и сезонные торговые палатки. Также увеличилось количество мест сезонной торговли, где жители региона реализуют плодоовощную продукцию со своих участков.

"По краю на льготной основе использовалось 442 места, размещаемых преимущественно в местах высокого покупательского трафика. Прирост к 2021 году составил 15,1%. В основном это Барнаул, Бийск, Яровое и Алтайский район", – рассказала Галина Денежкина.

Всего в 2022 году в Алтайском крае работало четыре тысячи нестационарных торговых объектов: киосков, палаток, фургонов и других. Для сравнения: стационарных почти 14,5 тысячи, что в 3,5 раза больше.

Хорошо, но не везде

Однако если в Барнауле и городах с туристическим потенциалом это направление развивается, то в некоторых районах таких торговых точек просто нет, говорит Галина Денежкина. На данный момент НТО отсутствуют в семи муниципальных образованиях. Это Косихинский, Краснощёковский, Немецкий, Панкрушихинский, Суетский, Усть-Пристанский, Хабарский районы. Специалисты указывают, что обусловлено это низкой рентабельностью такого бизнеса в этих местностях и малочисленностью сёл.

Для поддержки бизнес-направления и в городах, и районах края решено обновить краевое законодательство. В частности, рассматривается возможность принять изменения в закон, которые продлят сроки действия разрешительных документов на право торговли, а также предусмотрят возможность для муниципалитетов закреплять в схемах размещения НТО маршруты или зоны движения объектов мобильной торговли.

"Увеличена периодичность внесения изменений в схемы размещения нестационарных торговых объектов до одного раза в квартал. Проведена работа в части предоставления товаропроизводителям преференций для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов", – подчеркнула Денежкина.

По словам Галины Денежкиной, перед властью стоит задача сохранить и увеличить сеть нестационарных объектов. В регионе будут поддерживать сезонную и развозную торговлю, давать преференции для производителей вблизи крупных торговых объектов и создавать больше точек продаж.

Отметим, что ещё не так давно позиция органов власти была противоположной, особенно в краевой столице. Сначала Барнаул очистили от многочисленных, и справедливости ради заметим, уже довольно старых киосков, затем ликвидировали уличные палаточные рынки, их перевезли в стационарные рынки под крышей. Чуть позже дошли до садоводов, впрочем, им тоже предоставляли торговые места – в металлических палатках с козырьком. Но в последние два-три года в Барнауле вновь стала развиваться торговля в нестационарных объектах: мини-пекарни, кофейни, цветочные, молочные и мясные киоски. Правда, разница в том, что сейчас такой способ продаж имеет законы и правила, которые нужно соблюдать, чтобы развивать это направление предпринимательства.