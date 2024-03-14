Вертолет, в котором летели 17 вахтовиков, разбился в Магаданской области

Известно как минимум об одном погибшем и двух раненых

14 марта 2024, 09:21, ИА Амител

Вертолет Ми-8 / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вертолет Ми-8 с вахтовиками разбился в Северо-Эвенском районе Магаданской области, сообщает Mash.

Предварительно, в результате крушения один человек погиб и еще двое получили тяжелые травмы. Всего на борту было 17 рабочих и три члена экипажа.

Уточняется, что вертолет летел от Кварцевой Сопки в Омсукчан. На 13-м километре полета пилоты доложили диспетчерам об отказе двигателя: судно попало в снежный заряд.