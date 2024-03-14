Вертолет, в котором летели 17 вахтовиков, разбился в Магаданской области
Известно как минимум об одном погибшем и двух раненых
14 марта 2024, 09:21, ИА Амител
Вертолет Ми-8 / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Вертолет Ми-8 с вахтовиками разбился в Северо-Эвенском районе Магаданской области, сообщает Mash.
Предварительно, в результате крушения один человек погиб и еще двое получили тяжелые травмы. Всего на борту было 17 рабочих и три члена экипажа.
Уточняется, что вертолет летел от Кварцевой Сопки в Омсукчан. На 13-м километре полета пилоты доложили диспетчерам об отказе двигателя: судно попало в снежный заряд.
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Упал вертолет, 16 из 17 остались живы. Интересно с какой высоты упал
10:44:16 14-03-2024
в горах могут быть сугробы большие поэтому и живы