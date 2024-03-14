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Вертолет, в котором летели 17 вахтовиков, разбился в Магаданской области

Известно как минимум об одном погибшем и двух раненых

14 марта 2024, 09:21, ИА Амител

Вертолет Ми-8 / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Вертолет Ми-8 / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вертолет Ми-8 с вахтовиками разбился в Северо-Эвенском районе Магаданской области, сообщает Mash.

Предварительно, в результате крушения один человек погиб и еще двое получили тяжелые травмы. Всего на борту было 17 рабочих и три члена экипажа.

Уточняется, что вертолет летел от Кварцевой Сопки в Омсукчан. На 13-м километре полета пилоты доложили диспетчерам об отказе двигателя: судно попало в снежный заряд.

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

10:05:36 14-03-2024

Упал вертолет, 16 из 17 остались живы. Интересно с какой высоты упал

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Гость

10:44:16 14-03-2024

в горах могут быть сугробы большие поэтому и живы

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