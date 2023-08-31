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Верующие пытаются отсудить церковь у мэрии Бийска

Предыдущий иск суд так и не рассмотрел

31 августа 2023, 07:55, ИА Амител

Фото: Бийск
Фото: Бийск

Представители Местной церкви Евангельских христиан-бапстистов подали исковое заявление к мэрии Бийска. Об этом рассказали в сообществе "Бийск".

Верующие хотят получить признание права собственности на здание церкви, которое расположено в на пер. Достоевского, 34а в Заречье. Площадь недвижимости составляет 94,7 квадрата. 

Ранее между сторонами уже шли аналогичные разбирательства, а в новом случае список участника процесса почти не изменился.

Предыдущий иск суд оставил без рассмотрения. 

Бийск

Комментарии 3

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гость

11:34:21 31-08-2023

Не размещайте ерунды. Речь идет о здании которое построили сами верующие, на свои средства. Но право собственности оформляется через арбитраж, и всё.

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Гость

12:09:29 31-08-2023

Мало им церквей!

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Гость

13:17:37 31-08-2023

Так это не те верующие. Если бы РПЦ заявилась - сразу бы отдали....

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