Верующие пытаются отсудить церковь у мэрии Бийска
Предыдущий иск суд так и не рассмотрел
31 августа 2023, 07:55, ИА Амител
Фото: Бийск
Представители Местной церкви Евангельских христиан-бапстистов подали исковое заявление к мэрии Бийска. Об этом рассказали в сообществе "Бийск".
Верующие хотят получить признание права собственности на здание церкви, которое расположено в на пер. Достоевского, 34а в Заречье. Площадь недвижимости составляет 94,7 квадрата.
Ранее между сторонами уже шли аналогичные разбирательства, а в новом случае список участника процесса почти не изменился.
Предыдущий иск суд оставил без рассмотрения.
11:34:21 31-08-2023
Не размещайте ерунды. Речь идет о здании которое построили сами верующие, на свои средства. Но право собственности оформляется через арбитраж, и всё.
12:09:29 31-08-2023
Мало им церквей!
13:17:37 31-08-2023
Так это не те верующие. Если бы РПЦ заявилась - сразу бы отдали....