Верующие пытаются отсудить церковь у мэрии Бийска

Предыдущий иск суд так и не рассмотрел

31 августа 2023, 07:55, ИА Амител

Фото: Бийск

Представители Местной церкви Евангельских христиан-бапстистов подали исковое заявление к мэрии Бийска. Об этом рассказали в сообществе "Бийск".

Верующие хотят получить признание права собственности на здание церкви, которое расположено в на пер. Достоевского, 34а в Заречье. Площадь недвижимости составляет 94,7 квадрата.

Ранее между сторонами уже шли аналогичные разбирательства, а в новом случае список участника процесса почти не изменился.

Предыдущий иск суд оставил без рассмотрения.