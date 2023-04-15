Весь Рубцовск остался без электроэнергии

Авария уже устранена, её последствия устранят в ближайшее время, сообщил мэр Дмитрий Фельдман

15 апреля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Рубцовск остался без электричества 15 апреля, сообщил мэр Дмитрий Фельдман.

"Сегодня на федеральной сети электроснабжения произошло аварийное отключение. В связи с чем на территории нашего города временно была прекращена подача электроэнергии", – написал он в телеграм-канале.

Авария при этом уже устранена. Сейчас специалисты проводят работы по вводу оборудования в штатный режим. Последствия инцидента устранят в ближайшее время.