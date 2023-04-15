Весь Рубцовск остался без электроэнергии
Авария уже устранена, её последствия устранят в ближайшее время, сообщил мэр Дмитрий Фельдман
15 апреля 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: amic.ru
Рубцовск остался без электричества 15 апреля, сообщил мэр Дмитрий Фельдман.
"Сегодня на федеральной сети электроснабжения произошло аварийное отключение. В связи с чем на территории нашего города временно была прекращена подача электроэнергии", – написал он в телеграм-канале.
Авария при этом уже устранена. Сейчас специалисты проводят работы по вводу оборудования в штатный режим. Последствия инцидента устранят в ближайшее время.
"Ситуация на моём личном контроле и контроле губернатора Алтайского края Виктора Томенко", – подчеркнул рубцовский градоначальник.
Комментарии 0