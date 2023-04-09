Власти Рубцовска рассказали, как проходит процесс решения мусорной проблемы
В администрации уточнили, что работа налажена, но есть проблема с нехваткой контейнеров
09 апреля 2023, 15:24, ИА Амител
Фото: rubtsovsk.org/node/144787
Власти Рубцовска отчитались о том, как проходит решение мусорной проблемы в городе. Сообщение опубликовала пресс-служба мэрии.
В горадминистрации отметили, что вопрос с вывозом мусора решён, но есть проблема с мусорными контейнерами.
4 апреля власти заключили муниципальные контракты на поставку и установку 875 контейнеров для сбора и накоплений ТКО, бывших в эксплуатации. Основное требование – отсутствие видимых повреждений и готовность к использованию.
Контейнеры установят в апреле.
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