Власти Рубцовска рассказали, как проходит процесс решения мусорной проблемы

В администрации уточнили, что работа налажена, но есть проблема с нехваткой контейнеров

09 апреля 2023, 15:24, ИА Амител

Фото: rubtsovsk.org/node/144787

Власти Рубцовска отчитались о том, как проходит решение мусорной проблемы в городе. Сообщение опубликовала пресс-служба мэрии.

В горадминистрации отметили, что вопрос с вывозом мусора решён, но есть проблема с мусорными контейнерами.

4 апреля власти заключили муниципальные контракты на поставку и установку 875 контейнеров для сбора и накоплений ТКО, бывших в эксплуатации. Основное требование – отсутствие видимых повреждений и готовность к использованию.

Контейнеры установят в апреле.