Арт-поляна и парк Рериха. Фестиваль "Цветение маральника" в 11-й раз пройдет на Алтае

Гостей праздника ждет ярмарка, мастер-классы, концерт и новая площадка для прогулок

16 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

"Бирюзовая Катунь" / Фото: Антон Мелешкин

Открытие летнего туристического сезона состоится в Алтайском крае 28 апреля. На территории "Бирюзовой Катуни" уже в 11-й раз пройдет фестиваль "Цветение маральника".

Участников и гостей ждет ярмарка региональной кухни, зона гостеприимства городов и районов Алтайского края, ремесленные и торговые ряды, спортивные, детские площадки и многое другое. Новой интерактивной локацией фестиваля станет арт-поляна, сообщают организаторы. Здесь художники и практики арт-терапии края будут создавать сувениры с символикой фестиваля и проводить открытые мастер-классы. Кроме этого, барнаульский художник Николай Замятин создаст на глазах гостей огромную аэрокартину размером 3 на 6 метров.

Одним из ключевых событий "Цветения маральника – 2024" станет открытие парка Рериха. Гости смогут посетить официальную церемонию, прогуляться по обновленной территории и познакомиться с маршрутом великой Центрально-Азиатской экспедиции Николая Константиновича Рериха.

Фото: Екатерина Смолихина

На главной сцене фестиваль откроется барабанным шоу от Big Drumma show, а финальной точкой концертной программы станет выступление кавер-группы "Байконур".

Отмечается, что в день проведения мероприятия подвесной мост через Катунь будет открыт только для пешеходов. Проезд по нему перекроют для всех видов транспорта. Также в целях усиления безопасности все транспортные средства, въезжающие на территорию фестиваля, будут досматриваться. Проход на площадку мероприятия будет осуществляться через металлодетекторы.