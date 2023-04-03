Нетипичные для апреля холода ожидаются в нескольких регионах России

03 апреля 2023, 11:45, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru

Весна опаздывает в нескольких регионах России. Температуры ниже климатической нормы до 10 апреля прогнозируют в Сибирском, Северо-Западном федеральном округах и Якутии. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, в первые десять дней апреля весна в некоторых российских регионах "будет запаздывать".

Температура ниже нормы вероятна во всём Сибирском федеральном округе. Аналогично – в Якутии и Северо-Западном федеральном округе. Например, в ближайшие дни в Ленинградской области термометры будут показывать ночью -2...-7 градусов.

"На юге Красноярского края, Иркутской области, в Хакасии температуры будут по-зимнему серьёзные. В Бурятии, в частности, прогнозируется до -15 градусов", – отметил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что в Якутии в течение недели возможно понижение до -25...-30 градусов.

Ранее стало известно, какая погода будет в Алтайском крае 3 апреля.