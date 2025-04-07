На Оби начался ледоход. Прямая трансляция с камеры возле Нового моста

По реке проплывает множество мелких льдин

07 апреля 2025, 11:30, ИА Амител

Река Обь в районе Нового моста в Барнауле полностью вскрылась ото льда. Согласно кадрам с веб-камеры на сайте "Катунь 24", которая ведет трансляцию, сейчас по водной глади плывет множество небольших льдин.

Напомним, что очевидцы запечатлели природное явление в ночь на 7 апреля – тогда по реке началось движение крупных льдин. Вскрытие Оби почти совпало с прогнозом экспертов – синоптики ожидали ледоход на день позже, 8 апреля. При этом замглавы алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер отмечал, что и эта дата была на несколько дней раньше обычных сроков. Виной тому – резкое потепление, которое пришло в регион в конце марта и ускорило таяние снегов.

В 2024 году река вскрылась ото льда возле Барнаула 7 апреля. Сам ледоход начался на следующий день, 8 апреля.